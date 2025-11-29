Valtonen Ylellä: Ukrainassa on toimivat korruptioviranomaiset – ”Venäjän meininki 5 000 kertaa pahempaa”

Hän totesi tilanteen olevan Ukrainassa erilainen kuin Venäjällä, jossa ketään ei tuomita korruptiosta, ellei se ole valtaapitävien intressissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kiitteli lauantaina Ylen Ykkösaamussa sitä, että Ukrainalla on toimivat korruptioviranomaiset. Hän kommentoi perjantaista uutista, jonka mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak on eronnut. Tätä edelsi korruptionvastaisten viranomaisten tekemä etsintä Jermakin kotiin.

- Juuri tällainen läpinäkyvä, korruptiota kitkevä mekanismi on tervetullut Ukrainaan. Ja se on sitä, mitä kansa haluaa, Valtonen sanoi.

- Toisin kuin vaikkapa Venäjällä, siellähän ei ketään ikinä tuomita korruptiosta ellei se ole valtaapitävien intressissä.

Valtonen sanoi, että Ukrainan yhteiskunta kehittyy koko ajan sellaiseen suuntaan, mitä ihmiset toivovat. Hän huomautti, että maa on ollut demokratia oikeastaan vasta kymmenisen vuotta.

- Se on noussut sieltä Neuvosto-vallan ikeestä vuosikymmenten aikana. On tietysti ollut aivan erilainen yhteiskuntamalli ja nimenomaan korruption päälle rakentuva malli. Ja kansalaiset ovat saaneet siitä kyllikseen ja haluavat nimenomaan tällaista eurooppalaista suunta, vapaampaa demokratiaa, irti korruptiosta, vahvaa oikeusvaltiota ja läpinäkyvää markkinataloutta.

”Venäjän meininki 5 000 kertaa pahempaa”

Valtonen sanoi, että korruptioskandaali on kuitenkin erittäin vakava paitsi Ukrainan myös sen eurooppalaisten tukijoiden kannalta. Hän totesi, että ajoitus uutiselle on myös ikävä.

Jermak toimi Zelenskyä lähellä, ja hänet oli nimetty pääneuvottelijaksi Yhdysvaltojen kanssa rauhansuunnitelmasta käytäviin neuvotteluihin.

- Venäjällehän keskeinen osa pelikirjaa on se, että se ei ikään kuin joutuisi Ukrainan kanssa ikinä edes neuvottelemaan. Koska sille Kiovan hallitus on vain tällainen nukkehallitus, jota se ei edes tunnusta, Valtonen sanoi.

Siksi hän pitää selvänä, että Venäjä tulee käyttämään tapausta hyväkseen.

- Mutta siinä tietysti tarkkanäköisimmät tietävät, että Venäjän meininki on vielä 5 000 kertaa pahempaa kuin mitä Ukrainasta edes pienenä nousee esille.