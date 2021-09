Valvira: Lastensuojelulaitoksissa laiminlyödään rajoitustoimia koskevia päätöksiä ja kirjauksia

Lastensuojelulaitoksissa jää tekemättä rajoitustoimenpiteitä koskevia päätöksiä ja kirjauksia tai ne ovat puutteellisia. Valviran mukaan tämä vaarantaa lapsen edun ja oikeuksien toteutumisen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira painottaa tiedotteessa, että rajoitustoimet on aina kirjattava. Lainmukaisilla päätöksillä ja kirjaamisella turvataan toimenpiteiden seuranta ja valvonta. Kirjaamisella on Valviran mukaan tärkeä merkitys myös lapsen tarvitsemaa apua ja tukea arvioitaessa.

”Valvontaviranomaisen näkökulmasta huolena on, miten paljon lastensuojelulaitoksissa tosiasiassa rajoitetaan lapsia, mutta ei tehdä lastensuojelulain edellyttämiä kirjallisia rajoituspäätöksiä. Kun rajoituspäätöksiä tehdään, niiden perustelut voivat olla riittämättömiä. Samoin rajoitustoimenpiteisiin liittyvät kirjaukset asiakastietoihin voivat jäädä puutteellisiksi. Laitoksissa saattaa olla myös sääntöjä, jotka käytännössä vastaavat päätöstä edellyttäviä rajoitustoimenpiteitä”, lakimies Päivi Vuorinen Valvirasta kertoo tiedotteessa.

”Lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä ovat esimerkiksi yhteydenpidon tai liikkumisvapauden rajoittaminen, henkilöntarkastus tai -katsastus, eristäminen ja kiinnipito. Näistä määrällisesti eniten tehtiin vuonna 2020 henkilönkatsastuksia (8134) ja kiinnipitoja (6168). Usein kohteena ovat samat lapset”, Valvira selvittää.

Tiedot ovat Valviran mukaan yksityisten lastensuojelulaitosten toimintakertomuksista. Julkisilla lastensuojelulaitoksilla ei ole velvollisuutta antaa toimintakertomuksia valvontaviranomaisille, joten niiden käyttämistä rajoitustoimista ei ole koottu valtakunnallista tilastoa.

Valviran mukaan puutteet rajoitustoimia koskevassa päätöksenteossa voivat ilmetä monin tavoin.

”Päätöksiin ei esimerkiksi kirjata rajoitustoimenpiteen aikaista tilannetta ja arviota eikä perusteluja, miksi rajoitustoimenpide on tarpeen, vaan päätökseen kopioidaan suoraan aiemmassa päätöksessä olleet asiat”, Vuorinen kertoo.

Vuorisen mukaan rajoituspäätöstä ei välttämättä anneta lainkaan tiedoksi lapselle tai se annetaan viiveellä. Myöskään muutoksenhakumahdollisuudesta ei välttämättä kerrota lapselle.

”Myös lain edellyttämiä, rajoitustoimenpiteen jälkeen tehtäviä lapsikohtaisia arviointeja on laiminlyöty. Lapsikohtaisen arvioinnin yhtenä tavoitteena on ehkäistä rajoitustoimenpiteiden käyttöä tulevaisuudessa, minkä vuoksi tämän tärkeän velvollisuuden laiminlyönti on erityisen huolestuttavaa.”

”On välttämätöntä, että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä seuraa lapsen tilannetta.”

Valvira muistuttaa, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on sijaishuollon aikana vastuu valvoa lapsen edun toteutumista, kuten lapsen kohtelua ja rajoittamista lastensuojelulaitoksessa. Valviran mukaan kunnan on työnantajana varmistettava, että sosiaalityöntekijällä on myös käytännössä mahdollisuus huolehtia lakivelvoitteisista tehtävistään.

”Havaintojemme mukaan on mahdollista, että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ei lue lapsen sijoituksen aikana laitoksessa tehtyjä päivittäiskirjauksia, vaan ainoastaan kuukausi- tai viikkokoosteet. Pahimmassa tapauksessa lastensuojelulaitos saattaa toimittaa lapsesta kirjatut päiväkohtaiset merkinnät kunnan sosiaalitoimeen arkistoitavaksi vasta sijaishuollon päätyttyä”, Vuorinen kertoo.

Vuorisen mukaan on vaara, että lapseen laitoksessa mahdollisesti kohdistettu epäasianmukainen kohtelu tai lainvastainen rajoittaminen jäävät sosiaalityöntekijältä havaitsematta, jollei hän aktiivisesti seuraa kirjauksia.

”Lapsi ei välttämättä keskusteluissa sosiaalityöntekijänsä kanssa osaa itse tuoda esille laitoksessa häneen kohdistettua epäasianmukaista toimintaa. Siksi on välttämätöntä, että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä seuraa lapsen tilannetta laitoksessa myös päivittäiskirjausten kautta”.