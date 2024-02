”Vammaiset voisi rajata vimmaisten leikkauslistojen ulkopuolelle” – kansanedustaja patistaa hallitusta itsekritiikkiin

Kansanedustaja Timo Suhosen (sd.) mielestä Orpon-Purran hallitus vie Suomea väärään suuntaan. Hän on jättänyt kirjallisen kysymyksen vammaisten työllistymisen edistämisestä. Demokraatti Demokraatti

– En voi katsoa sivusta, kuinka heikoimmassa asemassa olevilta viedään työn teon ja toimeentulon edellytyksiä. Seuraavaksi on huhtikuun alusta voimaan tulossa työttömyysturvan suojaosan leikkaus. Se on ollut monelle vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevälle, kuten vammaisille, pelastusrengas, jolla talous on pysynyt vesirajan yläpuolella, Suhonen sanoo tiedotteessa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa vaikuttavan Suhosen mielestä hallituksella olisi vielä mahdollisuus arvioida kriittisesti tekemisiään.

– Aivan samassa hengessä, jolla on oikeuskanslerikin huomauttanut, kokonaisarviot yhteisvaikutuksista, jo tehdyistä ja tulossa olevista, on tehtävä huolella. Mielestäni tietoisuus erilaisten osatyökykyisten vahvuuksista työmarkkinoilla ovat parantuneet, mutta nyt hallituksen teon vievät Suomea väärään suuntaan. Hallitus on hukkaamassa Sanna Marinin (sd.) hallituksen perinnön. Vammaiset voisi rajata vimmaisten leikkauslistojen ulkopuolelle perustellusti, Suhonen perustelee kirjallista kysymystään.