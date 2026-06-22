Ulkomaat
22.6.2026 12:06 ・ Päivitetty: 22.6.2026 12:06
Vance: Ydinasetarkastajat pääsevät taas Iraniin
Iran on suostunut siihen, että Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkastajat palaavat maahan, kertoo Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vance.
Vancen mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs yhdysvaltalaisille sekä ensimmäinen askel suunnitelmassa, jonka tavoitteena on Iranin ydinohjelman pysyvä lopettaminen.
Vance katsoo niin ikään, että viime yönä päättynyt Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros tarjoaa hyvän perustan menestyksekkäälle lopulliselle rauhansopimukselle.
Vance vertasi käynnissä olevaa prosessia talon rakentamiseen. Hänen mukaansa itse talo on vielä kesken, mutta hyvät perustukset on jo saatu aikaiseksi.
Yhdysvallat ja Iran sopivat muun muassa muodostavansa viestintäyhteyden, jotta maat voisivat välttää välikohtaukset ja väärinkäsitykset Hormuzinsalmella sekä varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi.
Välittäjämaiden mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat lisäksi perustavansa konfliktien ratkaisuun tarkoitetun yksikön, jolla voidaan varmistaa taisteluiden päättyminen Libanonissa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.