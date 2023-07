Vangittu Saakashvili esiintyi maanantaina televisiossa – ex-presidentti näytti hauraalta ja riutuneelta

Georgian entinen presidentti Mihail Saakashvili esiintyi maanantaina televisiossa ensi kertaa kuukausiin, ja vangitun johtajan olemus herätti huolta hänen terveydentilastaan ja kohtelustaan. 55-vuotias Saakashvili näytti hauraalta ja riutuneelta, eikä häntä ollut tunnistaa itsekseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Saakashvili esiintyi maanantaina vallan väärinkäyttöä koskeviin syytteisiinsä liittyvässä oikeuskuulemisessa videoyhteyden välityksellä. Esiintymisensä yhteydessä entinen presidentti nosti paitaansa ja videokuvassa saattoi nähdä miehen sisäänpäin kovertuneen vatsan, tiukasti luiden ympärille pingottuneen ihon sekä rintakehästä ulkonevat kylkiluut.

Lääkäreiden mukaan Saakashvili on vaarassa kuolla vaivoihin, joita hänelle on kehittynyt vankeudessa. Georgialaisviranomaiset taas sanovat, että Saakashvilille on annettu riittävää lääketieteellistä hoitoa.

Saakashvili on ollut sairaalahoidossa viime vuodesta saakka, jolloin hän oli 50 päivää syömälakossa protestoidakseen vankeuttaan. Hän laihtui liki 50 kiloa syömälakkonsa aikana.

- Laittamiseni vankilaan ei nujerra minua. Aion olla aktiivisesti mukana Georgian politiikassa, Saakashvili sanoi.

UKRAINAN presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että Georgian suurlähettilästä pyydetään poistumaan Ukrainasta 48 tunnin sisällä ja keskustelemaan Georgian hallinnon kanssa Saakashvilin kohtelusta.

Zelenskyi haluaa, että Saakashvili siirrettäisiin klinikalle Ukrainaan tai johonkin sen läntiseen kumppanimaahan. Saakashvili sai Ukrainan kansalaisuuden vuonna 2019. Ukrainalaispresidentti vaatii Georgiaa luovuttamaan Saakashvilin Ukrainalle ja ”pelastamaan tämän miehen”.

Venäjän hyökkäyssotaa vastaan puolustautuva Ukraina on syyttänyt Georgian hallinnon tekevän enenevässä määrin yhteistyötä Venäjän kanssa.

Saakashvili johti Kaukasiassa sijaitsevaa Georgiaa vuosina 2004-2013. Hänet tuomittiin poissaolevana kuudeksi vuodeksi vankilaan vallan väärinkäytöstä vuonna 2018. Saakashvili pidätettiin toissa vuonna sen jälkeen kun hän oli palannut maahan, ja tuomio pantiin täytäntöön.