Vanhanen työmarkkinasyksystä: Riskit on olemassa

Syksyn työmarkkinakierroksella on luvassa tiukkaa vääntöä. Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus ovat tehneet ratkaisuja, joissa siirrytään yrityskohtaiseen ja jopa työntekijätasoiseen sopimiseen. Johannes Ijäs Demokraatti

Työntekijäpuolella tämän on muun muassa katsottu vaarantavan yleissitovuutta ja tarkoittavan työnantajapuolen sanelua. Ylen työmarkkinakyselyyn vastanneista ammattiyhdistysjohtajista lähes yhdeksän kymmenestä arvioi, että ensi syksynä nähdään viime vuosia enemmän työtaisteluita.

– Työmarkkinasyksylle vahvin viestini on nyt se, että talouden nousukausi on lyhytaikainen. Se voi olla hyvinkin vahva, mutta se on lyhytaikainen, valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kommentoi tänään syksyn työmarkkinanäkymiä tavatessaan Politiikan toimittajat ry:n ja Taloustoimittajat ry:n jäseniä etänä.

Vanhasen mukaan nopean pyrähdyksen luoman mielikuvan perusteella tehtävät palkkaratkaisut olisivat riski.

Vanhanen sanoo, ettei ratkaisuja pidä mitoittaa esimerkiksi tämän hetken raaka-aineiden tai sahatavaran hinnan perusteella, koska maailmantalouden mahdollinen buumi lienee vain hetkellinen.

– Kuinka kauan Suomi siitä pystyy nauttimaan, sitä emme tiedä. Tulevaa kustannustasoa ei pidä rakentaa sen mukaan, minkälaisen kuvan ehkä tämän loppuvuoden nopea talouskasvu antaa. Toivon vain, että osataan löytää oikea tapa suhtautua tähän.

– Toivottavasti malttia on katsoa tämän kasvuvaiheen yli siihen vaiheeseen, jossa nähdään, että meidän peruskasvupotentiaali on siellä pikemminkin lähellä yhtä prosenttia.

Paikallisesta sopimisen lisäämisestä on väännetty erilaisissa työryhmissä. Hallituksen kehysriihessä siitä ei tullut ratkaisua.

– Siinä on lukot olemassa, mikään malli ei oikein kenellekään tunnu kelpaavan, Vanhanen summasi.