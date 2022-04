Vanhanen vakuutti: ”Herra presidentti, voitte luottaa vankkaan tukeemme”

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) kiitti vahvasta viestistä ja urheasta johtajuudesta Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä heti tämän pitämän puheenvuoron jälkeen. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Eduskunnan myötä koko Suomen kansa on yhtenä rintamana tukemassa Ukrainan koskemattomuutta, riippumattomuutta ja itsenäisyyttä. Meillä on myös vastuumme maanne puolustamisessa ja taistelussa vapaan ja itsenäisen Ukrainan puolesta, Vanhanen vakuutti.

Puhemies painotti, että ukrainalaiset eivät taistele vain oman maansa puolesta vaan ”meidän kaikkien”.

– Näistä syistä Suomi on humanitaarisen ja taloudellisen avun lisäksi päättänyt ensimmäistä kertaa historiassaan tarjota sotilaallista apua sotaa käyvälle maalle – Ukrainalle – koska Ukrainan asia on meidän. Ja koska teidän asianne on oikeudenmukainen.

Vanhanen viittasi pääministeri Sanna Marinin (sd.) aiemmin sanomaan: ”Kyse ei ole siitä, voittaako Ukraina vaan siitä, milloin se voittaa.”

– Herra presidentti, voitte luottaa vankkaan tukeemme. Me tuemme väsymätöntä ponnisteluanne saada sovittua tulitauosta ja humanitaarisen avun tarjomisesta ja -käytävistä. Tuemme teitä vaatimuksissanne, että Venäjän tulee lopettaa taistelut ja vetäytyä Ukrainasta.

Vanhanen painotti myös, että rauhan palattua Suomi on tukemassa ja jälleenrakentamassa entistä vahvempaa Ukrainaa.

– Me seisomme rinnallanne, kuten te pyysitte.