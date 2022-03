Vanhasen viesti kollegoille: ”Tilanne vahvistaa entisestään pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä”

Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli Pohjoismaiden puhemiesten etäkokouksen pääaihe, kun puhemiehet pitivät etäkokousta tänään Pohjolan päivänä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Esille nousi myös pohjoismaisten parlamenttien rooli Ukrainan tukemisessa. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) tuomitsi Venäjän hyökkäyksen ja korosti vahvaa tukea Ukrainalle.

Keskusteluissa korostettiin Pohjoismaiden tukea Ukrainan itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle sekä nostettiin esille Ukrainalle myönnetyn taloudellisen ja materiaalisen avun merkitys.

– Hyökkäys on horjuttanut koko Euroopan turvallisuustilannetta ja kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää, tiedotteessa todetaan.

Vanhasen mukaan tilanne vahvistaa entisestään pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä. Hän kertoi kokouksessa, että Suomen eduskunta on ottanut aktiivisesti kantaa tilanteeseen.

– Eduskunnassa on käyty ajankohtaiskeskusteluja tilanteesta ja järjestetty myös ylimääräisiä suullisia kyselytunteja, jossa pääaiheena on ollut Ukrainan tilanne. Eduskunta on myös saanut pääministerin ilmoituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, Vanhanen toteaa kertoneensa kollegoille.

Kokouksessa keskusteltiin myös Pohjoismaisen yhteistyön merkityksestä koronan jälkeisessä ajassa ja pohdittiin, miten Pohjoismaat yhdessä toimien voisivat estää vastaavien tilanteiden toistumiset. Vanhanen toi esille, että myös koronapandemia on osoittanut tarpeen tiivistää jo ennestään hyvää yhteistyötä. Hän korosti, että parlamenteilla on tässä tärkeä rooli.

– Vapaa liikkuvuus, yhteiset pohjoismaiset työmarkkinat ja mahdollisuus asua ja opiskella kaikissa Pohjoismaissa on saavutettu pitkäaikaisen ja määrätietoisen pohjoismaisen poliittisen yhteistyön tuloksena.

Helsingin sopimus täytti tänään 60 vuotta.

Pohjoismaiden puhemiesten etäkokouksen aiheena oli myös Pohjoismaiden neuvoston 70-vuotisjuhlavuoden ohjelma.

Pohjoismaiden neuvoston presidentti, kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) osallistui kokoukseen ja kävi vuoropuhelua puhemiesten kanssa kansallisten parlamenttien osallistumisesta juhlavuoden ohjelmaan.

Vanhanen tapasi tänään myös Suomessa toimivia pohjoismaisia suurlähettiläitä ja asiainhoitajia. Tilaisuus järjestettiin Helsingin sopimuksen 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Hän korosti tapaamisessa pohjoismaisen yhteistyön merkitystä.

– Pohjoismainen yhteistyö ulottuu kulttuuriin, talouteen, ympäristöasioihin sekä ulkopolitiikkaan, ja on maailman integroituneimpia alueyhteistöitä. Yhteistyönmuotoja on monella tasolla, ruohonjuuritasolta hallitusten väliseen yhteistyöhön.