Vanhempainliitto tuo esiin vakavan huolensa koronapandemian vaikutuksista lapsiin

Suomen Vanhempainliitto on kartoittanut kolmella kyselyllä (maaliskuu 2020, helmikuu 2021 ja helmikuu 2022) vanhempien kokemuksia koronapandemiasta ja sen vaikutuksista varhaiskasvatukseen, koulunkäyntiin, toisen asteen opiskeluun ja perheiden arkeen.

Vanhempainliitto tiedottaa, että kyselyiden tulokset viestivät vahvasti lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeesta, lasten, nuorten ja perheiden kuormittuneisuudesta sekä yhteisöllisyyden sekä kodin ja kasvatusyhteisöjen yhteistyön ohenemisesta.

Liiton mukaan vielä tällä mutta erityisesti seuraavalla hallituskaudella tulee tehdä merkittäviä panostuksia lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseksi sekä perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi niin kunnallisella, alueellisella kuin kansallisella tasolla.

Vanhempainliitto toteaa, että koulunkäynti on ollut korona-aikana katkonaista, poissaoloja on kertynyt paljon ja osalla lapsista ja nuorista on ollut pitkiä etäopetusjaksoja. Tarvittavaa oppimisen, koulunkäynnin ja oppilashuollon tukea ei ole ollut riittävästi saatavilla.