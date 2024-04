Vanhuspalvelutyön kuormittavuudessa isoja eroja – Vantaa-Keravan alueella suurimmat ongelmat

Vanhuspalvelujen henkilöstön työn kuormittavuudessa on isoja eroja alueiden välillä. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kyselystä. Demokraatti Demokraatti

Valtakunnallisessa vertailussa suurinta kuormittavuus oli Vantaa-Keravan, Helsingin ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselyyn vastasivat toimintayksikköjen esihenkilöt.

Suurin ongelma on Vantaa-Keravan alueella, jossa lähes joka viides (19 prosenttia) esihenkilö raportoi yksikkönsä henkilöstön työn kuormittavuuden olevan merkittävä ongelma.

– Aiemmista selvityksistä tiedämme, että esimerkiksi kotihoidossa suuri ongelma ovat jatkuvat ylityöt, sijaisten heikko saatavuus ja kotihoidon asiakkaiden aiempaa suurempi palvelutarve. Esihenkilöt ovat kyselyssä tuoneet esiin vahvan huolensa henkilöstön jaksamisesta, THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa kertoo tiedotteessa.

Vähiten kuormitusta esiintyi Satakunnan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueilla, joissa korkeintaan 3 prosenttia esihenkilöistä raportoi merkittävässä määrin työn kuormittavuudesta.

KOTIHOIDOSSA työn kuormitukseen on pyritty vaikuttamaan toiminnanohjausjärjestelmillä, joita on THL:n mukaan jo varsin kattavasti käytössä alueilla. Järjestelmien tavoitteena on kohdentaa henkilöstö aiempaa paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Niitä käytetään erityisesti päivittäisen työn suunnittelussa ja aikataulutuksessa.

“Ongelma on kaksijakoinen.”

Näyttää kuitenkin siltä, että vaikeimman työn kuormituksen alueilla, Vantaa-Keravalla, Helsingissä ja Päijät-Hämeessä, toiminnanohjausjärjestelmilläkään ei ole enää kyetty kohdentamaan henkilöstöä optimaalisesti asiakastarpeisiin nähden, THL arvioi.

– Ongelma on kaksijakoinen. Toisaalta vaikeaa henkilöstön riittämättömyyttä ei mikään tietojärjestelmä pysty enää paikkaamaan, toisaalta järjestelmiltä pitää vaatia parempaa suorituskykyä ja esihenkilöitä ja työtekijöitä pitäisi kuunnella järjestelmiä kehitettäessä, Kehusmaa toteaa.

THL ON julkaissut tänään iäkkäiden palvelujen laatusuosituksen seurantaindikaattoreja tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetissa. Niiden avulla seurataan laatusuosituksen toimien etenemistä kansallisesti ja aluetasolla.

– Indikaattorit tarjoavat ikääntyneille ja heidän omaisilleen indikaattorit tarjoavat tilannekuvan palvelujen laadusta ja yhteiskunnan ikäystävällisyydestä, THL:n tutkija Petra Saukkonen kertoo.

Palveluntuottajat voivat hyödyntää indikaattoreiden tuottamaa tilannekuvaa laadun parantamiseksi omassa toiminnassaan. Myös hyvinvointialueet, valvontaviranomaiset ja ministeriöt voivat hyödyntää indikaattoreita seurannassa, valvonnassa ja päätöksenteossa.