”Vanhustenhoidon tila synkkenisi huomattavasti” – hoitajaliitto tyrmää minimimitoituksen lykkäämisen vuoteen 2028

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton Superin puheenjohtaja Silja Paavola vastustaa ehdottomasti hallituksen esitystä, jossa 0,7:n minimihoitajamitoitusta siirretään jälleen ja nyt yli neljällä vuodella eli vuoteen 2028. DEMOKRAATTI Demokraatti

Super pitää välttämättömänä, että mitoitus 0,7 hoitohenkilöä yhtä hoidettavaa kohti tulee voimaan 1. joulukuuta 2023.

– Asiakasturvallisuuden ja alan vetovoiman parantamista ei voida enää viivästyttää, Paavola toteaa tiedotteessa.

Laki minimihoitajamitoituksesta säädettiin vuonna 2020.

– Se oli myönteinen viesti asiakkaille ja hoitajille halusta parantaa ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasturvallisuutta, hoidon laatua ja työoloja. Mitoituksen lykkäämisellä syvennettäisiin merkittävästi hoitajapulaa, Paavola arvioi.

HENKILÖSTÖMITOITUSTA koskevan säännöksen piti alun perin tulla voimaan täysimääräisesti tänä vuonna 1. huhtikuuta päättyvän siirtymäajan jälkeen. Siirtymäajalla haluttiin antaa mahdollisuus kunnille, kuntayhtymille ja palveluntuottajilla varautua merkittävään henkilöstötarpeen sekä kustannusten kasvuun.

Superin mielestä veto- ja pitovoiman lisäämiselle on annettu riittävästi aikaa, mutta toimenpiteitä ei ole tehty.

– Neljässä vuodessa vanhustenhoidon tilanne synkkenee huomattavasti. Emme voi hyväksyä, että nykyinen hallitus romuttaa edellisen hallituksen hyvän alun vanhustenhoidon pelastamiseksi, Paavola sanoo.

LAISSA määritelty vähimmäishoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,65. Super muistuttaa, että mitoituksessa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Monessa yksikössä hoitajamitoituksen on oltava jo lainkin mukaan tätä suurempi, jotta hyvä hoito voidaan turvata. Liitto painottaa, että todellinen hoitajamitoitus on määriteltävä asiakkaiden hoitoisuuden mukaan.

– Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsevät iäkkäät ovat monisairaita ja tarvitsevat enenevissä määrin ammattihenkilöiden toteuttamaa ammattitaitoista hoitoa, Paavola kertoo.

Hän korostaa, että lain tarkoituksena on, että hoitajat voivat keskittyä hoitotyöhön.

– Alan vetovoima on kärsinyt siitä, että koulutetut hoitajat ovat joutuneet tekemään tukitöitä kuten siivoamaan, tiskaamaan ja hoitamaan pyykkihuoltoa. Välillinen ja välitön asiakastyö pitää erottaa toisistaan ja molempiin on varattava riittävä henkilöstö.

SUPERIN tietoon on tullut, että osa palveluntuottajista ei ole toimeenpannut mitoituslainsäädäntöä työyksiköissä, eivätkä kaikki järjestämisvastuulliset ole tätä valvoneet. Liitto vaatii hyvinvointialueilta tehokkaampaa ohjausta ja valvontaa.

Super näkee suurena ongelmana, ettei lain rikkomisesta määrätä rangaistuksia, vaikka asiakasturvallisuus vaarantuu vakavasti. Liitto näkee, että laki ilman sanktioita on osoittautunut suositusluonteiseksi.

Lausunnot vanhuspalvelulain voimaantulosäännöksen muuttamisesta pitää antaa viimeistään 21. syyskuuta.