Vantaan kaupunginjohtaja Viljanen erittäin nihkeä liikkumisrajoituksille – suuntaisi rokotuksia pääkaupunkiseudulle

Hallitus käy toista päivää neuvotteluja muun muassa siitä, tarvitseeko Suomessa ottaa käyttöön alueellisia liikkumisrajoituksia pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Rajoitukset koskisivat pääkaupunkiseutua ja Turun seutua.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kokee, että hallituksen viestintä asiassa on ollut epäselvää. Hänen mukaansa on vaikea sanoa, mitä liikkumisrajoitus esimerkiksi Vantaata koskien tarkoittaisi.

– Vielä ei tiedetä, mitä hallitus aikoo esittää.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori väitti Twitterissä, että ne kaupungit, joiden alueella liikkumista on ajateltu rajoittaa, on pidetty täysin sivussa valmistelusta. Myös Ritva Viljanen sanoo, että mitään yhteyttä ei ole hallituksen suunnasta pidetty.

– Hallitus ei ole millään tavalla kontaktoinut kohdekaupunkeja. Ei ole pyydetty selvityksiä tai arvioita meiltä. Kuuden suurimman kaupungin väestövastuu on hieman vajaa puolet Suomesta, Viljanen sanoo.

Hänen mukaansa on vaikea nähdä, miten poliisi pystyisi ulkonaliikkumiskieltoa valvomaan.

– Lähinnä ilmeisesti poliisi voisi puuttua tilanteeseen, jossa on liian paljon väkeä yhdessä. Esimerkiksi yksittäisten ihmisten liikkumista ja sitä, tapahtuuko se hyväksyttävässä tarkoituksessa, poliisin olisi käytännössä mahdotonta valvoa, Viljanen katsoo.

”Käytännössä muihin kauppoihin ei saisi mennä.”

– Liikkumisrajoitus on raskas puuttuminen henkilön perusoikeuksiin. Voi myös pohtia, minkä hinnan elinkeinoelämä ja yrittäjät siitä maksaisivat. Heillä on takana jo erittäin vaikea vuosi. Vantaalla on myös paha työttömyystilanne. En todellakaan toivo enää yhtään lisätyötöntä. Olen huolissani, miten meidän kaupat ja muut yrittäjät pärjäävät tällaisessa tilanteessa.

Viljanen uskoo, että ulkonaliikkumisen rajoittaminen tukahduttaisi käytännössä kaiken muun elinkeinotoiminnan paitsi marketit ja ruokakaupat sekä muutaman erikoiskohteen kuten apteekit.

– Käytännössä muihin kuin hallituksen määrittämiin kauppoihin ja liikkeisiin ei saisi mennä. Vaatekaupoissa, kirjakaupoissa ja vastaavissa käynti olisi kiellettyä. Se olisi niille hyvin vaikea tilanne, koska ei kiellettäisi niiden toimintaa vaan niihin meneminen. Voi ennakoida, että niiden tulot romahtavat lukuun ottamatta ruokakauppoja tai apteekkeja. Tässä tullaan myös kysymykseen korvauksista yrittäjille, sillä niiden liiketoimintaahan ei olisi hallituksen päätöksellä suljettu, ainoastaan kielletty ihmisiä käymästä kyseisissä yrityksissä.

Täysin yksiselitteisin sanoin Viljanen ei ulkonaliikkumiskieltoa kuitenkaan torppaa.

– Minä haluan pohtia tätä. Näissä pitää nähdä eri puolia ja ennen kuin antaa viimekätisen arvionsa, on tiedettävä, mitä hallitus esittää. Tämä ratkaisuhan on maan hallituksen.

– Tällä hetkellä minusta se ei ainakaan näyttäisi tuovan Vantaalle taudinhallintaan lisää tehokkuutta, ei ainakaan tällä hetkellä. Päätöksessä täytyy aina arvioida eri vaikutuksia ja arvoja keskenään. Nyt on perustellusti kysyttävä, onko tämä sellainen viimesijainen keino, joka nyt pitää ottaa käyttöön. Onko tautitilanne sellainen, että liikkumisrajoituksen aiheuttamat haitat ja vahingot ylittävät hyödyt.

Ulkonaliikkumiskieltoja vastaan on argumentoitu myös hallituksen sisältä sillä, että sitä ennen pitäisi tehdä kaikki muut vaikuttavat toimenpiteet.

Viljasen mukaan oikeastaan kaikki vaikuttavat toimenpiteet Vantaan kaupunki on jo ottanut käyttöönsä.

– Kaupunki on sulkenut lähes kaikki palvelunsa ja noudattaa kaikkia annettuja määräyksiä. Pääkaupunkiseudun toimintarajoitukset ovat Suomen tiukimmat ja pitkäaikaisimmat.

– Ravintoloitten sulkemisella ja yksityisten aikuisia koskevien palvelujen sulkemisella on myös ollut iso vaikutus siihen, että tartuntatautitilanne on hieman parantunut.

”Meillä on kyllä valitettavasti Vantaalla tautia kaikkialla.”

Viljanen kertoo kaupungin olleen nyt yhteydessä alueensa isoihin kauppakeskuksiin, jotta niissä asetettaisiin maskipakko tai vielä nykyistä selkeämpi maskinkäyttövelvoite.

– Se olisi minusta tarpeen, sillä valtaosa kaupungin tartunnoista aiheutuu perhepiirissä, lähipiirissä sekä työpaikoilla kuten rakennustyömailla. Myös kauppakeskuksista on löytynyt isompia tartuntaryppäitä.

– Osassa työtehtäviä ei voi olla etätöissä, ei liikkumisrajoitus muuta sitä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi ovat lähityötä. Niiltä osin kuin voi olla etätyössä, voimassa on jo laaja etätyömääräys.

Sellaista julkisuudessa esitettyä kantaa Viljanen ei allekirjoita, että liikkumisrajoituksia pohdittaisiin hallituksessa käytännössä siitä syystä, että eritoten kauppakeskuksiin kokoontuvia nuoria tai joidenkin asuinalueiden vieraskielisten parissa leviäviä koronatartuntoja saataisiin suitsittua.

– Meillä on kyllä valitettavasti Vantaalla tautia kaikkialla. Ei voi sanoa, että olisi vain yksi alue tai lähiö, jossa tautia ilmenee.

Viljasen mielestä rokotuksia pitäisi Suomessa kohdistaa pahimmille korona-alueilla eli esimerkiksi pääkaupunkiseudulle.

– Se olisi minusta perusteltua. Suomessa koronaan on kuollut vähän yli 800 ihmistä. Heistä valtaosa on kuollut pääkaupunkiseudulla. Kyllä ihmisten tartunta ja kuoleman riski on täällä suurempi kuin muualla. Olisi aivan varmasti iso merkitys koko Suomelle, jos täältä saataisiin tauti taltutettua.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi normaaliaikana Vantaalle pendelöi 50 000 ihmistä päivittäin.

– Helsingissä saattaa olla yhtenä viikonloppuna normaaliaikana 100 000 ihmistä enemmän kuin viikolla. Pääkaupunki vetää ihmisiä paljon. Jos saamme näiltä alueilta korkean ilmaantuvuuden laskemaan ja taudin tukahdutettua, sillä on merkittävä vaikutus myös muualle Suomeen, Viljanen sanoo.

”Se ei ole ihan helppo päätös.”

Hän uskoo, että rokotusten suuntaamisen pahoille tautialueille helpottaisi paitsi maamme terveys- myös taloustilannetta.

– Isojen kaupunkien merkitys siinä, että lähdetään elpymään myös taloudellisesti, on aivan keskeinen. Suuret kaupungit elpyvät maailmalla jo täyttä päätä, meidän pitäisi siihen kilpailuun päästä mukaan.

Jos pääkaupunkiseudulle tulee liikkumisrajoituksia, Viljasen mukaan olisi päätettävä myös siitä, missä tarkoituksessa pääkaupunkiseudulle saisi tulla muista kunnista.

– Esimerkiksi Keravan kanssa meillä Vantaalla on hyvin kiinteää yhteistyötä ja osin yhteiset palvelutkin, hän toteaa esimerkkinä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom selvittää paraikaa tarvetta rajoittaa joukkoliikenteen matkustajamääriä Varsinais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.

– Se ei ole ihan helppo päätös, koska ihmisten pitää päästä myös töihin. Työelämässä on todella pyritty siihen, että ihmiset käyttävät julkista liikennettä. On ammatteja, joissa ei voi myöhästyä työtehtävästä. Jos ei pääse liikennevälineeseen, onhan se aika vaikea juttu. Toisaalta matkustajamäärien rajaaminen on ymmärrettävä ajatus. Mutta kyllähän matkustajamäärät ovat pääkaupunkiseudulla jo romahtaneetkin ja etätyön vaikutus näkyy, Ritva Viljanen pohtii.

Tuli mitä rajoituksia rahansa, Viljanen painottaa, että suurin merkitys koronan torjunnassa on edelleen ihmisten omalla käyttäytymisellä.

– Pitäisi jaksaa vielä.

Vantaan tautitilanteessa on nyt hivenen valoa tunnelin päässä. Jo kahden viikon ajan tartuntamäärät ovat laskeneet, mutta ilmaantuvuus on edelleen liian korkeaa.

– Vantaalla jo kymmenisen päivää korona toiveikkuutta. Kun ilmaantuvuus oli korkeimmillaan yli 480, se on nyt 425/100 000/14vrk. Myös 100 päiväkohtaista sairasta vaihtunut 43:een. Rajoitukset purevat ja vantaalaiset tosissaan, Viljanen tviittasi eilen toiveikkaasti.

Helsingin pormestarin esikunnasta kerrotaan Demokraatille, ettei pormestari Jan Vapaavuori (kok.) halua kommentoida mahdollisia pääkaupunkiseudun liikkumisrajoituksia ennen kuin on tarkempaa tietoa siitä, mitä hallitus esittää. Demokraatti ei tavoittanut Espoon kaupunginjohtajaa Jukka Mäkelää tänään kommenttia varten.