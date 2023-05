Vantaasta tulee ratikkakaupunki: ”Investointi tulevaisuuteen”

Vantaasta on tulossa Suomen järjestyksessään neljäs ratikkakaupunki. Vantaan kaupunginvaltuusto äänesti ratikan rakentamisen puolesta myöhään maanantai-iltana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen raitiotien rakentamiseen liittyen äänin 41-26. Kaupunginhallitus hyväksyi raitiotien hankesuunnitelman ja rakentamisen kaksi viikkoa sitten.

Ratikka on yhtenä perustana kaupungin uudelle tämän vuoden tammikuussa voimaan tulleelle yleiskaavalle. Noin 19 kilometriä pitkän raitiolinjan on suunniteltu kulkevan lentoasemalta Jumbon ja Tikkurilan kautta Hakunilaan ja siitä Länsimäen kautta Helsingin Mellunmäen metroasemalle. Pysäkkejä linjalle on suunniteltuna 27 kappaletta.

- Raitiotien rakentamisen lisäksi ratikan reitin varren katuympäristö uudistuu hankkeessa kokonaisvaltaisesti ajokaistat, pyörätiet, jalkakäytävät ja viheralueet mukaan lukien, Vantaan kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

RAKENTAMISEN kokonaiskustannus on tiedotteen mukaan 606 miljoonaa euroa, josta Vantaan kaupungin osuus on 414 miljoonaa euroa. Valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksiin liittyvällä avustuksella on tarkoitus kattaa 30 prosenttia kokonaiskustannuksista, eli noin 177 miljoonaa euroa.

- Ratikka on investointi Vantaan tulevaisuuteen. Se yhdistää alueitamme ja mahdollistaa meille kestävän kasvun jo olemassa olevaa kaupunkirakennetta kehittämällä, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo tiedotteessa.

Viljasen mukaan kaupungin talous on vakaalla pohjalla ja lainamäärä alhaisin yli kymmeneen vuoteen. Hän alleviivaa kaupungilla olevan varaa ottaa lainaa ratikan rakentamiseen ja jatkaa samaan aikaan muita rakentamiseen liittyviä investointeja.

SUUNNITELMIEN mukaan rakentaminen voi alkaa vuonna 2024 ja liikennöinti syksyllä 2029. Rakennustöiden alkamista edeltää kilpailutusvaihe vuoden 2023 syksystä vuoden 2024 keväälle.

Arvion mukaan vuonna 2050 linjan varrella asuisi 124 000 vantaalaista ja sijaitsisi 83 000 työpaikkaa.

Nykyisellään raitiotieliikennettä on Helsingissä ja Tampereella, minkä lisäksi Espoossa liikennöinnin on määrä alkaa viimeistään ensi vuoden alussa.

Espoossa Raide-Jokerin liikenne käynnistyy kaupungin verkkosivujen mukaan viimeistään vuoden 2024 alussa, mutta liikennöinnin alkamiseen jo syksyn 2023 aikana varaudutaan. Päätös liikenteen käynnistymisajankohdasta tehdään näillä näkymin kesän aikana.