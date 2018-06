Vapaavuorelta täyslaidallinen omalle puolueelleen Ylen A-studiossa: ”Kokoomus on tässä matkan varrella myynyt jo melkein kaikki periaatteensa”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vakuutteli Ylen A-studiossa, että sote- ja maakuntauudistus saadaan maalin tämän hallituskauden aikana.

– Nyt on saatu perustuslakivaliokunnan lausunto. Kuten siinä todetaan, niin muutokset on tehtävissä eduskunnassa valiokuntatyöskentelyssä. Se on huojentava uutinen aikataulun kannalta, Sipilä sanoi.

– Ehkä se suurin ja työläin asia on vaiheistus. Sitä on viikonloppuna ja tänä päivänä käyty läpi, samoin kuin muita kohtia. Kyllä kaikkiin kohtiin ratkaisut löytyvät, se on tämän päivän myötä selvä asia. Hallitus antaa vastineensa valiokunnalle, ja valiokunnan käsittely sitten siitä jatkuu, hän vielä jatkoi.

Sipilä ei kuitenkaan suostunut ottamaan tarkemmin kantaa perustuslakivaliokunnan vaatimaan valinnanvapauden käyttöönoton vaiheistamiseen eikä lakipaketin äänestysaikatauluun. Hän korosti, että hallituksen ministerit ja virkamiehet valmistelevat parhaillaan vastinetta perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta. Vastineen avulla sosiaali- ja terveysvaliokunnan on puolestaan määrä sorvata lakipakettiin tarvittavat muutokset.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyn jälkeen lakipaketti käy vielä toisen kerran perustuslakivaliokunnassa ja sitten se on Sipilän mukaan valmis suureen saliin äänestyksiä varten.

Koko ajan ongelmat vähenevät.

Pääministeri kertoi myös olevansa tyytyväinen uudistuksen valmisteluun, jonka kiireisestä aikataulutuksesta hallitus on saanut osakseen voimakastakin kritiikkiä.

– Koko ajan ongelmat vähenevät. Tämä on sodan jälkeisen historian suurin uudistus ja sitä on valmisteltu kuin Iisakin kirkkoa. Tätä ei pidä nyt jättää tähän loppusuoralle.

Valinnanvapauden käyttöönoton vaiheistamisen lisäksi perustuslakivaliokunta kiinnitti erityisesti huomiota uudistuksen tietosuojaongelmiin, maakunnille asetettavaan tiukkaan menokehykseen sekä siihen, että hallitus ei ole tehnyt valinnanvapaudesta EU-notifiointia. Ilman notifiointia ei ole täyttä varmuutta, onko valinnanvapauslainsäädäntö EU:n kilpailuoikeuden mukainen.

Sipilä toisteli hallituksen kyllä vastaavan ja tarkentavan kantojaan kaikkiin perustuslakivaliokunnan esittämiin huoliin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tekeillä olevassa vastineessaan.

– Perustuslakivaliokunta ei ottanut kantaa, etteikö kehysmenettely toimisi. Mutta tätä kriisitilannetta, eli tilannetta, jossa maakunta ei selviytyisi tehtävistään, täytyy tarkentaa. Valtion pitää viime kädessä taata, että jokainen suomalainen saa hoitoa. Jos esimerkiksi yhden maakunnan alueelle sattuisi suuri pandemia, niin tietenkin siinä tilanteessa valtio tulee apuun, hän esimerkiksi kommentoi menokehyksestä esitettyjä huolia.

– Ei nämä pandemiat tätä säästötavoitetta kaada, vaan tämä kehysmenettely sinänsä on valiokunnan hyväksymä.

Ei tämä ensi viikolla vielä valmistu.

Pääministeri Sipilän lisäksi A-studiossa nähtiin vieraina eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru sekä Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Vieraat eivät kuitenkaan päässet ottamaan toisiaan mittaa keskustelussa, vaan toimittaja Kirsi Heikel haastatteli kutakin yksitellen.

– On kovin ikävää, että tämä kaikki yli kolmen vuoden urakoinnin aikana nähty sotku soten ympärillä ja perustuslakivaliokunnan antamat kaksi jälki-istuntoa kertovat, ettei tässä kaikki ole mennyt niin kuin pitäisi, Kiuru totesi.

Hän korostikin, että valiokunnan käsittelyssä ei saa nyt mennä aikataulut, vaan ihminen edellä.

– Todellakin toivon, että hallitus tekisi nyt perusteellista työtä. Perustuslakivaliokunta lähti siitä, että työ muuttuu hyvin huolelliseksi. Aikataulupaineita ei saa survoa ensimmäisenä pöytään. Keskitytään korjaamaan esityksen virheitä.

Itse omalta osaltani totean, että en huoju.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta laitettiin tarkan vartijaksi etenkin EU-notifioinnin selvittämisen suhteen, Kiuru korosti.

– Perustuslakivaliokuntaa ei tyydyttänyt hallituksen peruslinjaukset. Me peräämme nyt tätä varmuutta. Tällä hetkellä ei ole nähtävillä, että tätä varmuutta tulisi muuten kuin notifioinnilla. Suomalaiset sekä EU- että valtiolainsäädäntöoikeudelliset asiantuntija ovat sitä mieltä, että kun yli 5 miljardin bisnes aloitetaan ja julkinen ja yksityinen asetetaan rinnakkain, vaatii se sitä, että nämä kilpailuolosuhteet ovat kaikille samat. Ja siinä ei voi kiellettyä valtiontukea käyttää. Ja varmuuden tästä voi saada vain notifioimalla asian EU:lle.

– Itse uskon, että perusta kannattaa valaa hyvin, remontti tulee aina kalliimmaksi. Pitää varmistaa, että uudistukselle on riittävät resurssit. Ja niitä ei nyt ole. Rahaa pitää olla tämän uudistuksen tekemiseen, hän myös paalutti.

Kiurua on joissain puheenvuorossa syytetty valiokunnan lakikäsittelyn jarruttamisesta. Ylen toimittaja kuitenkin huomautti myös, että median kuulemat valiokuntalähteet kertovat, että Kiurun kohdalla ei voi puhua viivyttelystä. Kiuru katsoikin esitettyjen väitteiden olevan osa uudistuksen ympärillä käytävää kovaa kamppailua ja painostusta.

– Itse omalta osaltani totean, että en huoju. Pysyn sillä linjalla, että nämä asiat hoidetaan hyvin. Olen aina tehnyt kaiken elämässäni, myös eduskuntatyössä niin, että varmuudessa vara parempi. Tälläkin kertaa näin tulee olemaan, hän vannotti.

Kiuru kertoi vielä, että valiokunnalla on käsittelyssä 3850 sivua lakitekstiä, ja tehtävänä on seitsemän erillistä mietintöä lakipaketista.

– Ei tämä ensi viikolla vielä valmistu, hän tyytyi toteamaan.

Kyllä tämä on yhä lähempänä kaatumista.

Jan Vapaavuori puolestaan oli vakasti sitä mieltä, että hallituksen sote-uudistus ei tule näkemään päivänvaloa. Sipilän hetkeä aikaisemmin esittämiä vakuutteluita hän ei uskonut lainkaan.

– Perustuslakivaliokunta on antanut kriittisen lausunnon ja vähemmälle huomiolle jäänyt valtiovarainvaliokunta on antanut murskaavan arvion. Edes kustannusten vaikutusten etumerkki ei ole selvä. Eihän tähän usko enää kukaan kuin ehkä muutama siellä hallituksen sisältä. Enkä ole heistäkään ihan varma, Vapaavuori latasi.

– Kyllä tämä on yhä lähempänä kaatumista.

Vapaavuori antoi kovaa kyytiä myös omalle puolueelleen kokoomukselle.

– Olen tätä tässä kovasti hämmästellyt. Minusta tuntuu, että kokoomus on tässä matkan varrella myynyt jo melkein kaikki periaatteensa. Talouden vastuullisen hoidon, kaupunkien kuuntelemisen sekä hyvän lainvalmistelun, Vapaavuori latasi.

– Nyt se ainoa joka sinne on jäänyt, eli valinnanvapaus, niin siitäkin tuntuu olevan vain rippeet jäljellä. Tähän ei sellaista kokoomuslaista voitonmerkkiä saa edes vilkkaalla mielikuvituksella tämän jälkeen.

Kokoomuksella on puoluekokous ensi viikonloppuna Turussa. Vapaavuori kertoi itse osallistuvansa kokoukseen. Hän kuitenkin arvioi, että aiheesta tullaan puhumaan kokouksessa vain vähän, sillä ”kiusallisista aiheista ei haluta nähdä keskusteluita”.

– En uskalla ennustaa, eikä ole minun arvioitavissa, hän kuitenkin totesi kysyttäessä milloin kokoomus kertoo kantansa siitä, tyydyttääkö valinnanvapaus puoluetta ja tukeeko se uudistuspakettia maaliin saakka.

