Vapaavuori panttaa esittelyään koulutusrahoista – professori: ”Pormestarin on hankala sivuuttaa valtuustoryhmien kantoja”

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta päätti kuusi viikkoa sitten antaa 17,5 miljoonaa euroa lisärahoitusta ensi syksylle. Päätös odottaa kaupunginhallituksen siunausta, jota ei kuulu, koska asian esittelystä vastaava Helsingin väistyvä pormestari Jan Vapaavuori (kok.) ei ole lisärahoitusta kokoukseen tuonut. Simo Alastalo Demokraatti

Valtiosihteeri, Helsingin kaupunginvaltuutettu Pilvi Torsti (sd.) pitää esittelyn viipymistä esimerkkinä pormestarimalliin kätkeytyvistä demokratian ongelmista kuten vallan keskittämisestä. Blogissaan Torsti siteeraa Helsingin kaupungin johtosääntöä.

”Helsingin johtosäännössä todetaan, että ”pormestari johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa ja … poliittista yhteistyötä, jota kaupunginhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää”.

”Alamme olla tilanteessa, jossa täytyy lähteä selvittämään, missä vaiheessa pormestarin toiminta rikkoo hallintosääntöä kirjaimellisesti.” Torsti kirjoittaa.

Demokraatti kysyi hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpäältä kauanko Vapaavuori voi käyttää aikaa esittelyn valmisteluun.

– On mahdoton antaa täsmällistä päivä- tai viikkorajaa. Kyse on siitä kauanko esittelyn valmisteleminen vaatii työtä ja paneutumista. Hänellä on esittelytehtävä ja esittelyvastuu. Jos olen oikein ymmärtänyt, kyse ei ole ihan vähäisestä asiasta.

”Tässä tapauksessa tiedetään, että hän siirtyy pois eikä poliittinen vastuu kohdistu häneen.”

– Viranhaltijalainsäädännössä todetaan, että tehtävää on hoidettava asianmukaisesti ja viivytyksettä. Tuo ”viivytyksettä” on tässä ainoa juridinen mittapuu. Hänellä on oikeus käyttää se aika mitä asian valmistelu kohtuullisesti vaatii, Mäenpää sanoo.

Mäenpään mukaan tapaus konkretisoi pormestarin valtaa, vaikka itse asia ei ole uusi.

– Jo ennen kuin pormestareista tiedettiin mitään, 10-30 vuoden perspektiivillä, on keskusteltu siitä kauanko esittelijä voi asian päällä istua. Yleinen vastaus on ollut se, että nimenomaista aikamäärää ei ole, mutta jossakin kohtaa se ylittyy, jos viivyttelee perusteettomasti.

Oikeuteen Vapaavuorta ei ajankäytöstään helpolla saa.

– Teoriassa tuomioistuin voisi pohtia virkavelvollisuuksien laiminlyöntiä, Mäenpää sanoo ja lisää, ettei Vapaavuorta ole yleensä voinut laiskottelusta syyttää.

Käytännössä esittelyä voi vauhdittaa julkisella keskustelulla. Mäenpään mukaan pormestarin on hankala sivuuttaa valtuustoryhmien kantoja, jos ryhmät toivovat ripeää toimintaa.

– Yksi vaikuttamistapa on poliittinen vastuu. Voidaan ajatella, ettei häntä valita uudelleen. Tässä tapauksessa tiedetään, että hän siirtyy pois eikä poliittinen vastuu kohdistu häneen.