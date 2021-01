Vapaavuori tiedotti koronarajoituksista – kyseenalaisti itse yhtä sysäten vastuuta hallitukselle: ”Voidaan hyvin kysyä, ovatko tässä hetkessä välttämättömiä”

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä linjasi, että voimassa olevissa lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoituksissa ja suosituksissa pitäydytään toistaiseksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Tämä tehdään Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan ”huolimatta siitä, että pitkäaikaisten harrastustoiminnan sulkemisten negatiiviset vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin on tunnistettu”.

Tilannetta seurataan aktiivisesti ja epidemiatilanteen muuttuessa myös rajoituksia ja suosituksia arvioidaan uudelleen.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) piti tänään tiedotustilaisuuden pääkaupunkiseudun koronatoimista.

Vapaavuori sanoi, että lasten ja nuorten harrastustoiminnan avaamiseen kohdistuu hyvin paljon paineita. Rajoitukset ovat pääkaupunkiseudulla voimassa seitsemättä viikkoa.

– Lapset ja nuoret kantavat rajoituksista nyt kovaa kuormaa. Voidaan hyvin kysyä, ovatko nämä rajoitukset tässä hetkessä välttämättömiä ja oikeasuhtaisia ja aiheuttavatko ne itse asiassa suurempaa vahinkoa kuin hyötyä, Vapaavuori sanoi.

– Päädyimme kuitenkin pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä eilen siihen, että harrastustoimintaa ei juuri nyt avata. Tähän päätöksiin vaikutti erityisesti ja keskeisesti se, että valtakunnan hallitus on tiedottanut ryhtyvänsä valmistelemaan lisätoimenpiteitä muuntoviruksen leviämisen estämiseksi. Niitä on tarkoitus käsitellä hallituksen ensi viikon neuvotteluissa, Vapaavuori jatkoi.

Muuntoviruksella tarkoitetaan muun muassa Britanniassa levinnyttä ärhäkästi tarttuvaa koronan muunnosta eli varianttia.

Yle haastatteli Vapaavuorta heti tiedotustilaisuuden jälkeen ja nuorten harrastustilanne nousi jälleen esiin.

Ylelle hän sanoi olevansa erittäin huolissaan, kuinka ison taakan tai Vapaavuoren mukaan itse asiassa kohtuuttoman ison taakan lapset ja nuoret joutuvat koronan torjunnassa nyt kantamaan.

– Nämä rajoitukset ovat olleet voimassa jo varsin pitkään eikä ole kovin vahvaa näyttöä siitä, että ne tämän tautitilanteen helpottamisessa olennaisesti olisivat merkittäviä. Nyt kuitenkin on huomioitava, että meillä on erityinen huoli niin sanotusta brittimuunnoksesta. Sen takia juuri tässä hetkessä pitää olla erityisen tarkkana, Vapaavuori sanoi.

– Meidän päätöksentekoon vaikutti nyt tällä kertaa aivan erityisesti se, että hallitus on hyvin vahvasti pääministerin suulla vedonnut, ettei tässä liikuttaisi ja ennen kaikkea se, että hallitus on todennut, että he tulevat ensi viikolla tekemään tiukempia määräyksiä ja rajoituksia.

Vapaavuoren mukaan nyt pääkaupunkiseudulla halutaan katsoa ensin se, mitä valtakunnan hallitus tässä isossa kuvassa linjaa ennen kuin sitten arvioimme tätä sinänsä erittäin vaikeaa asiaa omalta osaltamme.

– Nykyisessä tilanteessa ottaen huomioon ja suhteuttaen kaikkiin niihin muihin rajoituksiin, joita tällä hetkellä on voimassa, voidaan aidosti kysyä, että onko mieltä siinä, että lasten ja nuorten harrastukset ovat tauolla samaan aikaan kun aikuiset voivat vapaasti käydä vapaasti kauppakeskuksissa ja törmäillä toisiinsa aika monessa eri paikassa. Mutta sitten tilanne saattaa muuttua, jos valtakunnan hallitus olennaisesti tiukentaa linjaa. Sitten suhteessa tämmöiseen tiukentuneeseen rajoitusmaailmaan tämä saattaa näyttäytyä sitten eri valossa. Joka tapauksessa on selvää, että me haluamme nyt tässä antaa valtakunnan hallitukselle työrauhan, miten koko maassa varaudutaan ja torjutaan uutta huolestuttavaa varianttia.

Näin pääkaupunkiseudulla linjataan harrastustoiminnasta

Kaikki kuntien organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) on keskeytetty sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona.

Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä on peruttu. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä.

Kuntien ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Valvontaa sekä nuoriso-ohjaajien läsnäoloa kentillä on lisätty. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Koululiikunta toteutetaan ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa 30.11.2020–31.1.2021.