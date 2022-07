Varman Murto: ”Mihin suuntaan Saksa haluaa strategisesti vaikuttaa?” – Uniper-sopu sisältää tukun avoimia kysymyksiä

Vaikeuksiin ajautuneen energiayhtiö Uniperin pelastuspaketti julkistettiin perjantaina aamupäivällä. Sopuun osallistuivat Uniperin pääomistaja Fortum, Fortumin pääomistaja Suomi sekä kansallisesta kaasunjakelustaan huolestunut Saksan valtio. Simo Alastalo Demokraatti

Valtionyhtiö Fortumin kannalta paketti sisältää merkittäviä muutoksia. Fortum on omistanut Uniperista aiemmin 78 prosenttia, nyt osuus putoaa 56 prosenttiin, kun Saksan valtio ostaa itselleen 1,7 euron osakekohtaisilla kriisihinnoilla 30 prosenttia Uniperista. Kaupan hinta on 267 miljoonaa euroa. Samalla Saksa sitoutuu pääomittamaan Uniperia useilla miljardeilla.

Fortum tavoitteli alunperin Uniperin pilkkomista, jolloin se olisi päässyt eroon kokonaan saksalaisesta kaasubisneksestä. Fortumin suurimpiin osakkeenomistajiin kuuluvan eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto ei ole alkuperäisten tavoitteiden vesittymisestä yllättynyt.

– Fortum tulee jatkossakin olemaan Uniperin kautta saksalaisessa kaasunjakelussa mukana. Tämä näytti todennäköisemmältä vaihtoehdolta jo etukäteen. Ratkaisun rakenne oli pitkälti jo tiedossa. Suuria yllätyksiä ei tullut, Murto sanoo Demokraatille.

Murto pitää Uniperin tulevaisuuden kannalta tärkeimpänä päätöksenä sitä, että yhtiö pystyy siirtämään huimasti nousseet kaasunhinnat lähes täysin eteenpäin. Lokakuun alusta alkaen Uniper voi siirtää asiakkailleen 90 prosenttia kaasun korkeammista hankintakustannuksista, jotka aiheutuvat venäläisen kaasun toimitusrajoituksista.

– Se on edellytys sille, että Uniper pystyy ylipäänsä jollakin tavoin järkevästi toimimaan pörssiyhtiönä.

Isot kysymykset yhtiön ja uuden järjestelyn tulevaisuudesta ovat Murron mukaan auki.

– Onko Saksan valtio omistajana toistaiseksi vai väliaikaisesti ja mihin suuntaan he haluavat Uniperissä strategisesti vaikuttaa? He ovat hiljainen omistaja tarkoittaen sitä, että he eivät tule osallistumaan aktiivisesti hallintoon. Mutta mikäli oikein ymmärrän, he tulevat vaikuttamaan isoihin strategisiin päätöksiin.

”En tiedä milloin osakeanti Saksan valtiolle toteutuu ja onko Saksan valtio kattamassa niitä tappiota, joissa tässä välillä syntyy.”

– Sijoittajien pitää ymmärtää, että mikä on Saksa valtion intressi ja horisontti tässä tapauksessa. Otan esimerkin, en tiedä tulevatko he saamaan samalla tavalla osinkoa aikanaan. Nythän siitä ollaan toki kaukana.

Myös se on epäselvää miten pitkälle pelastuspaketti riittää ja tarvitaanko jatkossa mahdollisesti uusia järjestelyjä. Avoimia kysymyksiä on muitakin. Kaasun hankintakustannuksia siirretään asiakkaille vasta lokakuussa. Kuka maksaa noin 50 miljoonan euron päivätahdilla kertyviä tappioita väliajalta?

– Se, että Uniper saa uutta pääomaa tässä tilanteessa on hyvä asia, mutta pitää vielä ymmärtää missä järjestyksessä tulevia tappioita ja voittoja katetaan.

– Nyt siellä on erilaisia instrumentteja. On omaa pääomaa, on hybridiä ja on lainoja. En tiedä milloin osakeanti Saksan valtiolle toteutuu ja onko Saksan valtio kattamassa niitä tappiota, joissa tässä välillä syntyy, Murto sanoo.

Fortumin laina konvertoidaan Murron mukaan mahdollisesti vaihtovelkakirjalainaksi eli mahdollisiksi osakkeiksi.

Saksa maksaa sopimuksen mukaan Uniperin osakkeista huomattavan halpaa hintaa, mikä on ehtinyt herättämään jo Suomessa ihmetystä. Murtoa hinta ei hämmästytä.

– On selvää, että Saksan valtio tulee mukaan omistajaksi arvostuksilla, jotka ovat kriisiyhtiön arvostuksia verrattuna aikaisempaan tilanteeseen.

Suomalainen valtio-omistaja on iloinnut, ettei ratkaisuun sisältynyt Fortumin tai Suomen valtion lisärahoitusta. Myös Fortumin myöntämä 4 miljardin euron osakaslaina ja Uniperin puolesta annetut 4 miljardin emoyhtiötakaukset jäävät voimaan.

Veronmaksajat joutuvat joka tapauksessa maksamaan Uniperin kriisistä myös Suomessa.

– Tilanteesta on aiheutunut tappiota Fortumille, Fortumin ja valtion kautta veronmaksajat ovat osallisena. Uniper joutui akuuttiin kriisiin ja tästä tulee sitten muita seuraamuksia.