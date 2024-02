“Varoitimme uusista kuolemista” – ammattijärjestö vaatii lastensuojelun kriisin ottamista tosissaan

Akavalainen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on puhunut lastensuojelun kriisistä vuosikymmeniä ja vaatinut kiireellisiä toimia. Demokraatti Demokraatti

Vilja Eerika menetti henkensä Helsingissä vuonna 2012.

– Varoitimme, että sama voi toistua ja vaadimme lastensuojelun kriisin ratkaisemista riittävillä resursseilla, 25 lapsen asiakasmitoituksella ja työntekijöihin panostamalla. Näitä epäkohtia ei kuitenkaan ole korjattu, vaikka ongelmat ovat tiedossa, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio toteaa tiedotteessa.

Jälleen sama paha on toistunut, ja tällä kertaa Joensuussa 4-vuotiaan pojan kohdalla. Järjestö painottaa, että molemmat lapset olivat lastensuojelun asiakkaita, mutta kuolemia ei onnistuttu ehkäisemään.

– Taakka ja suru on valtava koko sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattikunnalle. Joensuun tapahtumat ovat vielä selvityksessä emmekä ota asiaan kantaa.

TALENTIA saa Karsion mukaan jatkuvasti sosiaalityöntekijöiltä ja sosionomeilta viestiä, jotka kertovat lastensuojelun karusta arjesta – erittäin vaativaaa ja tärkeää työtä tehdään veitsen terällä tasapainoillen vakavassa henkilöstöpulassa.

– Vaikka laillistettuja sosiaalityöntekijöitä on rekisterissä reilusti yli hyvinvointialueiden tarpeen, lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ei saada rekrytoitua ja työpaikkojen pitovoima on heikko.

“Tilanne on täysin kestämätön.”

Talentia on tarjonnut seitsemän ratkaisua sosiaalityöntekijäpulaan hyvinvointialueille ja tehnyt aloitteen keskustellakseen niistä hyvinvointialueiden kanssa, mutta järjestönn mukaan kiinnostusta ei ole ollut.

– Palkkaus ei vastaa työn äärimmäistä vaativuutta ja resurssit eivät riitä eettisesti kestävään työhön. Koska sitoutuneimmankin työntekijän kestokyvyllä on rajansa, pyöröovi viuhuu ja lastensuojelussa asiakkaana olevalla lapsella saattaa olla jopa 20 eri sosiaalityöntekijää lapsuutensa aikana. Tilanne on täysin kestämätön niin työntekijöiden kuin lasten kannalta, Karsio huomauttaa.

ALAN TILANNETTA kuvaa myös juuri julkaistu Talentian työolobarometri, jonka mukaan 82 prosenttia sosiaalialan korkeakoulutetuista kertoo, että omaan työhön liittyy paljon tai jonkin verran ongelmia tai haasteita. Suurimpina syinä niille nähdään hankalat asiakastilanteet ja työntekijäpula.

Talentia vaatii, että hyvinvointialueiden sosiaalihuollon budjetit pitää tehdä riittävän suuriksi, jotta lastensuojelu voi aidosti auttaa lapsia.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen THL:n selvityksen mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän enimmäisasiakasmäärä, tällöin 35 lasta, ylittyi 15 hyvinvointialueella lokakuussa 2023.

-Tilanne on siis lasten oikeuksien kannalta täysin kestämätön. Vastuu tästä on poliittisilla päättäjillä. Heidän on varmistettava, että lastensuojelu on riittävästi resurssoitu.

“On kohtuutonta, että yksittäinen sosiaalityöntekijä kantaa harteillaan valuvikaista järjestelmää.”

Ulkomailla lastensuojeluasiakkaiden kuolemat perataan tarvittaessa kuitenkin poliittisiin päättäjiin asti, Karsio muistuttaa.

– Meillä Suomessa tutkinta päättyy johtavan sosiaalityöntekijän toimien selvittämiseen, vaikka työntekijöillä ei tosiasiallisesti ole välttämättä ollut resursseja tehdä työtään kunnolla. On kohtuutonta, että yksittäinen sosiaalityöntekijä kantaa virkavastuullaan ja harteillaan valuvikaista järjestelmää.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja sosionomit onnistuvat vuosittain auttamaan kymmeniä tuhansia lapsia.

– Silti lastensuojelu ei voi yksin tietää kaikkea sitä hätää ja turvattomuutta, jota osa lapsista tänään kokee. Yksikään lapsi tai perhe ei voi olla hädän tai turvattomuutensa kanssa odottamassa palveluita. Jokainen päivä vaurioittavissa kasvuolosuhteissa voi olla lapselle viimeinen, Karsio painottaa.