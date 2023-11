Varoitus: ”Näistä sairaaloista tulee ruumishuoneita”

Sairaanhoitajat ja avustustyöntekijät varoittavat, että lukuisat potilaat ovat vaarassa kuolla Gazan sairaaloihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Jos emme välittömästi päätä tätä verilöylyä tulitauolla tai vähintään evakuoi potilaita, näistä sairaaloista tulee ruumishuoneita, varoitti Lääkärit ilman rajoja -järjestö sunnuntaina.

Gazan sairaaloissa on nyt arviolta tuhansia ihmisiä, jotka ovat jääneet loukkuun Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisten taisteluiden vuoksi.

Muun muassa Gazan suurimman sairaalan al-Shifan kerrotaan olevan täysin saarrettu. New York Timesin mukaan sairaala on jo viikkoja nojannut varageneraattorien toimintaan.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön kirurgi Mohammed Obeid taas kertoi, että sairaalassa ei ole tarjolla vettä, sähköä ja ruokaa arviolta 600:lle toimenpiteistä toipuvalle potilaalle, 17 tehohoidon potilaalle ja 37-40 vauvalle.

Sairaalan potilaiden lisäksi sairaalaan on hakeutunut suojaan lukuisia siviilejä.

SAIRAALAN kirurgin sosiaalisessa mediassa jakaman viestin mukaan sairaalassa on jo kuollut kaksi lasta, kun näiden keskoskaapeista katkesivat sähköt. Myös yhden miehen kerrotaan kuolleen, kun hänen hengityskoneensa sammui.

Gazan kaistaa hallitseva äärijärjestö Hamas iski Israeliin lokakuun 7.päivänä ja surmasi Israelin mukaan noin 1 200 ihmistä. Lisäksi se otti noin 240 ihmistä panttivangiksi.

Israel aloitti tämän jälkeen laajan hyökkäyksen Gazaan, jossa on Hamasin mukaan kuollut arviolta 11 000 ihmistä. Kuolleista valtaosa on ollut siviilejä, ja joukossa on ollut tuhansia lapsia, sanoo Hamasin hallinnoima Gazan terveysministeriö.

Kansainväliset järjestöt ovat toistuvasti vedonneet Israeliin, jotta se lopettaisi Gazan siviilien kollektiivisen rankaisun Hamasin teoista.