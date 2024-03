Varoitus: “Osalta Nesteen asemista ei enää saa polttonesteitä”

- Osalta Nesteen asemista ei enää saa polttonesteitä, ja tilanne vaikeutuu lakon jatkuessa, yhtiö ilmoittaa.

Lakon on ilmoitettu tällä haavaa jatkuvan maaliskuun loppuun asti. Neste toteaa, että varautumisesta huolimatta toimituksia ei enää pystytä turvaamaan. Yhtiö sanoo olevansa pahoillaan asiakkaille lakosta johtuvista seuraamuksista.

Neste tiedotti viime keskiviikkona selvittävänsä lakon jatkumisen vaikutuksia ja totesi tuolloin, että pitkittyessään lakko vaikuttaa merkittävästi polttonesteiden asiakastoimituksiin ja saatavuuteen Nesteen asemaverkostossa Suomessa.

POLTTOAINEIDEN jakeluhäiriöitä on ennakoitu parhaillaan meneillään olevan poliittisen lakon alkamisesta lähtien, mutta tähän mennessä pulaa on ollut vain satunnaisesti. Lakon alkuvaiheessa varoiteltiin myös polttoaineen jakeluhäiriöiden vaikutuksista bussi- ja lentoliikenteeseen, mutta liikennöinti on tähän asti toiminut pääasiassa normaalisti.