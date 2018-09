”Varsinainen isku on odotettavissa huomenna” – Vuoden isoin myrsky sai Filippiinit varpailleen

Tämän vuoden toistaiseksi voimakkain myrsky on saanut Filippiinit varautumaan tilanteeseen monin tavoin. Esimerkiksi suuri osa kouluista on suljettu sekä tänään että huomenna, kertoo väliaikainen asiainhoitaja Teemu Laakkonen Suomen Malesian suurlähetystöstä. Lähetystö vastaa myös Filippiineistä ja seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä.

– Tämä on vuoden isoin myrsky. Filippiineillähän näitä valitettavasti tulee tasaisin väliajoin, mutta tästä kyllä ennustetaan aika isoa, supertaifuunia.

Laakkonen kertoo, että maan pääkaupungissa Manilassa on vielä kuivaa, mutta pilvisyys on alkanut lisääntyä. Pohjoisemmassa osassa maata on alkanut tuulla ja sadella.

– Varsinainen isku on odotettavissa huomenna aamulla.

Maan viranomaiset tiedottavat myrskyn lähestymisestä koko ajan, mutta elämä on muutoin jatkunut melko normaalisti. Tavanomaiseen tapaan ihmiset ovat varanneet ruokaa ja juomaa, ja alavilla alueilla asuvia on kehotettu hakeutumaan muualle. Yhteiskunta toimii pääosin normaalisti, eikä esimerkiksi Manilassa ole mitään paniikkitilannetta.

Poikkeussää on saanut paikallisten avuliaisuuden esiin.

– Filippiiniläiset ovat sinnikästä kansaa ja auttavat toisiaan. Esimerkiksi Manilassa monet ostoskeskukset ovat avanneet ovensa ja toivottavat tulvan uhrit tervetulleiksi turvaan kuivaan.

Myrskyvarautumista on parannettu.

Laakkosen mukaan maassa on parannettu valmiutta sääolosuhteiden varalta kerta kerralta myrskyjen jälkeen, mutta kehittyvän maan taloudellinen tilanne asettaa omat reunaehtonsa.

– Täällä kyllä tiedostetaan, että nämä sääilmiöt toistuvat jatkossa yhä enemmän ilmastonmuutoksen vuoksi.

Filippiineillä on yli 100 miljoonaa asukasta. Sadekausi maassa kestää kesäkuusta marraskuuhun. Maa on herkkä myös maanjäristyksille ja tulivuorenpurkauksille.

Maan infrastruktuuri voi joutua jälleen koville, kun taifuuni iskee.

– Isommissa kaupungeissa valmius on parempi, mutta kun mennään köyhemmille alueille, ovat tuhot suurempia

Maan viemäriverkosto on lujilla, sillä tulvia voi syntyä jo tavallisten rankkasateiden aikaan ilman myrskyä. Etenkin köyhemmillä alueilla rakennuskanta on heikkoa.

Filippiineillä on Laakkosen arvion mukaan joitain satoja suomalaisia. Ulkoministeriön matkustusilmoituksen on tehnyt kolmisensataa, mutta kaikkiaan maassa lienee noin 400–500 suomalaista. He ovat pääosin Manilassa tai sen lähiympäristössä.

Ulkoministeriö kehottaa noudattamaan erityistä turvallisuutta ja pyytää seuraamaan paikallisvaroituksia tarkkaavaisesti. Ulkoministeriö päivittää tilannetietoja muun muassa Facebookiin ja Twitteriin.