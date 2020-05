Varustamoissa ollaan nyt varovaisen toiveikkaita – ”Odotamme, että viranomaiset kertoisivat meille, millaista on tällainen muu välttämätön liikenne”

Varustamoissa suhtaudutaan varovaisen toiveikkaasti hallituksen linjaukseen, jonka mukaan rajaliikenteen säädösperusteisia rajoituksia puretaan ensi viikon torstaina. Tuolloin sallitaan Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä pysyvään työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne.

– Tällä hetkellä odotamme, että viranomaiset kertoisivat meille, millaista on tällainen muu välttämätön liikenne, jotta osaisimme informoida asiakkaitamme, sanoo Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström.

Myös Tallink-Silja Linellä odotetaan lisätietoja rajoituksen purkamisesta.

– Mikä sitten tulee olemaan se tapa, millä todennetaan, että matkalle tulevan matkustaminen on välttämätöntä, aprikoi viestinnän asiantuntija Katja Mäkelä.

Boijer-Svahnström ja Mäkelä joutuvat odottamaan tietoa vielä hetken, sillä se on luvassa vasta tämän viikon torstaina sen jälkeen kun valtioneuvoston yleisistunnossa on muodollisesti hyväksytty sunnuntain ja maanantaina neuvotteluissa tehty suunnitelma.

– Totta kai meillä on jo aika tarkat nuotit siitä, mitä se voisi olla, mutta niitä ei voi vielä julkaista. Parasta aikaa niitä työstetään ja viimeistellään, ja kun valtioneuvosto on yleisistuntonsa torstaina pitänyt, niin me julkaisemme uudet ohjeet. Ne tulevat voimaan 14. toukokuuta, sanoo Rajavartiolaitoksen asiantuntija Pasi Tolvanen.

Hidas paluu alkaa.

Varustamot vakuuttavat olevansa valmiita aloittamaan liikenteen uudelleen nopeasti ja turvallisesti, kun mahdollisuus siihen tulee.

– Päätös oli meille iloinen asia. Se oli ensimmäinen askel palaamisessa kohti normaalitilaa. Tällä hetkellä meillä on ainoastaan rahtiliikennettä, kiteyttää Boijer-Svahnström.

Boijer-Svahnströmin mukaan yhtiössä on perustettu erityinen ryhmä, joka pohtii sitä, miten matkustaminen laivoilla jatkuu turvallisesti sitten kun kaikki palikat ovat paikoillaan.

– Tämän asian parissa tehdään hyvin paljon töitä meillä juuri nyt.

Mäkelä on samoilla linjoilla.

– Tämä on suuri kokonaisuus. Sitten kun reittejä avataan, niin pitää katsoa miten toimitaan vaikkapa terminaaleissa, lähtöselvityksessä, laivaan siirtymisessä tai buffet-ravintoloissa.

Finnairille ei välittömiä vaikutuksia.

Finnairille hallituksen linjauksella ei ollut niin suurta merkitystä, koska yhtiö on jo tehnyt liikenneohjelmansa kesäkuun loppuun sakka.

– Toukokuun aikana työstämme liikenneohjelman heinäkuusta eteenpäin. Totta kai erittäin paljon riippuu siitä, miten muissa maissa kohteet avautuvat. Meillä on valmius avata uusia reittejä nopeastikin, tietää viestintäpäällikkö Manti Väätäinen-Pereira.

Tällä hetkellä Finnairin sinivalkoiset siivet kohoavat taivaalle todella harvakseltaan. Väätäinen-Pereiran mukaan kalustosta on käytössä ehkä viitisen prosenttia. Kyydissä on työmatkalaisia sekä Suomeen tai muihin Schengen-maihin Suomen kautta palaavia.

Finnairin tulevaisuuteen vaikuttaa sekin, että vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei ensi viikon jälkeenkään suositella. Kieltää sitä ei voi, sillä Suomen kansalaisella on halutessaan oikeus poistua maasta.

Koronaviruspandemialla on ollut rajut vaikutukset rajaliikenteeseen. Martti Hetemäen exit- ja jälleenrakennustyöryhmän tekemän ykkösvaiheen raportin mukaan liikenne on vähentynyt noin 95 prosenttia normaalista.