Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä aikoo esittää epäluottamusta Riikka Purralle ja Wille Rydmanille

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tulee esittämään epäluottamusta valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps.) ja elinkeinoministeri Wille Rydmanille (ps.) hallituksen tulevasta tiedonannosta riippumatta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Ministerinä ei voi toimia henkilö, joka ei kunnioita perustuslakimme keskiössä olevia ihmisarvon loukkaamattomuutta ja yhdenvertaisuutta. Purran räikeän rasistinen kirjoittelu kuvastaa asenteita, jollaisia valtioneuvoston jäseneltä ei voida hyväksyä.

– Samoin on Rydmanin osalta. Se, että Rydmanin kohdalla kyse on yksityisviesteistä, ei vaikuta siihen, miten vakavasti ne horjuttavat luottamusta henkilön sopivuuteen ministeriksi. Huomionarvoista on, ettei Rydman ole millään tavoin pahoitellut tai osoittanut katumusta, vaan päinvastoin hyökännyt viestit esiin nostanutta mediaa vastaan, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo sanoo tiedotteessa.