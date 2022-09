Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kokousti potilasturvallisuuslaista – Saramo: ”Jos laki tulisi, sen pitäisi taata, että ihmiset eivät kuole lakon takia, mutta silti antaa mahdollisuus aitoon lakkoon”

Hallitus on valmistelemassa lakia potilasturvallisuudesta. Sillä voitaisiin velvoittaa hoitajia suojelutyöhön. Johannes Ijäs Demokraatti

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat antaneet lakkovaroituksia, jotka koskisivat muun muassa teho-osastoja, mutta suojelutyötä lakkokohteissa ei ole luvattu antaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kertoi jo viime viikolla käynnistävänsä potilasturvallisuuslain valmistelun.

”Lainsäädännöllä voidaan yrittää pakottaa hoitajat töihin. Mutta rehellisesti, kuinka kauan näin voidaan toimia ja kuinka kauan Suomen hallitus on valmis tällaista lainsäädäntöä ylläpitämään? Hoitajat kestävät kyllä. Niin kauan, että palkkoja ja työoloja vihdoin lähdetään korjaamaan. Riittävän kauan on jo odotettu”, Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi kirjoitti blogissaan eilen.

”Tuen sijaan muutamat ay-liitot ovat jopa kritisoineet hoitajia suojelutyöstä kieltäytymisestä. Kukaan ”kiven heittäjistä” ei älähtänyt, kun joulukuussa 2021 Paperiliitto – miesvaltainen ala – teki saman eli ilmoittivat, että lakonalaiseen kohteeseen ei anneta suojelutyötä. Miesvaltaisen alan työtaistelutoimea ei nähty uhkana lakko-oikeudelle tai kommentoitu kauhistuneena: ”Me emme koskaan vaarantaisi ihmisten henkeä.”, Kirvesniemi jatkoi pettyneenä.

Yle kertoi eilen tietoihinsa nojaten, että potilasturvallisuuslaki on tarkoitus saada valmiiksi tällä viikolla ja sote-ministeriryhmä käsittelee asiaa huomenna torstaina.

VIIME KEVÄÄLLÄ vasemmistoliitto vastusti etunenässä potilasturvallisuuslakia, jota ei lopulta käytettykään. Vaikka lain säätäminen on puolueille vaikeaa, tällä kertaa asia kuitenkin edennee.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kokousti eilen. Ryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kertoo Demokraatille, että kokouksessa käytiin tilannetta läpi. Koska sosiaali- ja terveysministeriön esitystä asiasta ei toistaiseksi ole, Saramo toteaa ryhmän katsoneen, että vielä ei ole tarpeeksi tietoa kannasta päättämiseen.

– Sinänsä meillä on keväältä täysin selvä kanta. Silloin onnistuimme tilanteen kääntämään. Nythän tilanne on siinä mielessä muuttunut, että keväällä keskusteltiin siitä, onko suojelutyötä riittävästi. Oli tiedossa, että monessa paikassa suojelutyötä tehtiin enemmän kuin normaalioloissa. Nythän uhka on se, ettei suojelutyötä annettaisi ollenkaan. Kyllä tässä täytyy nyt sitten arvioida, pitääkö kantaa päivittää.

Saramon mukaan keväällä oli täysin selvää, ettei lainsäätäjän pidä lähteä lakon murtajaksi ja osapuoleksi työmarkkinatilanteeseen.

– Mutta koska nyt ei ole kyse siitä, neuvotellaanko suojelutyöstä ja erilaisista näkemyksistä, vaan yleensä siitä, pitääkö sitä antaa ollenkaan, totta kai kaikkien vastuullisten päättäjien pitää nyt katsoa tämä uusi tilanne.

Saramon mukaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä pyrittiin sovittamaan yhteen erilaisia näkemyksiä potilasturvallisuuslaista. Keskustelua herätti muun muassa se, kuinka tarkkarajainen laki olisi mahdollista kirjoittaa.

Saramo sanoo, että kyseessä ei voi olla mikään ”lakonmurtolaki”.

– Jos laki tulisi, sen pitäisi taata, että ihmiset eivät kuole lakon takia, mutta silti antaa mahdollisuus aitoon lakkoon. Lain sisältö ratkaisee sen, voiko sitä kannattaa.

Omaa kantaansa ryhmänjohtajana Saramo ei vielä tässä vaiheessa halua kertoa, koska lakiesitystä ei vielä ole.

– Ei voi ottaa kantaa johonkin, jota ei vielä ole.

Saramo summaa, että eduskuntaryhmän kokouksessa annettiin myös vasemmistoliiton ministereille ryhmän selkänoja hallituksen neuvotteluun laista.