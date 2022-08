Vasemmistoliiton johto avautuu veroalesta ja tuplalapsilisästä – ”Tämä hallitus on sitoutunut tekemään sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa”

Vasemmistoliitto vaatii, että tulevassa budjettiriihessä tehtävien päätösten on hyödytettävä kaikkein pienituloisimpia. Rane Aunimo Demokraatti

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan hallituksen loppukauden tärkeimpiä tehtäviä on tukea suomalaisia, kun elinkustannukset nousevat tulevana talvena.

”Tämä hallitus on sitoutunut tekemään sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa. Nyt on aika näyttää ihmisille, että tämä tavoite on yksi keskeisimmistä tätä hallituskokoonpanoa yhdistävistä asioista”, Andersson sanoi puheessaan.

Vasemmistoliiton ministeriryhmä kokoontuu tänään tiistaina kesäkokoukseen Tampereelle.

Anderssonin mukaan ehdotetusta yleisestä tuloveroalesta hyötyisivät eniten kaikkein varakkaimmat, joiden tarve tuelle on kaikkein pienin. Pienituloiset ja vähävaraiset taas hyötyvät veronalennuksista rahallisesti kaikkein vähiten, tai eivät ollenkaan.

”Huomattavan paljon parempi ratkaisu tässä tilanteessa on työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen vastuiden siirtäminen takaisin työnantajien kannettavaksi. Varsinkin jos huolena on valtiontalouden tasapaino tai liian korkeiksi kohoavat palkankorotusprosentit, olisi tämä järkevämpi ratkaisu.”

Vasemmistoliitto esittää myös, että hallitus päättää ulosoton suoja-osan väliaikaisesta korottamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen nosti puheessaan esiin lapsiperheet.

”Elinkustannusten nousu vaikuttaa erityisen paljon lapsiperheisiin ja olenkin ehdottanut työttömyysturvan lapsikorotuksen ja toimeentulotuen lapsen perusosan nostoa.”

Sarkkinen ehdottaa myös lapsilisän sitomista indeksiin.

”Näin varmistetaan lapsilisän ostovoiman säilyminen. Indeksiin sitominen on kestävämpi ratkaisuna kuin ehdotetut yksittäiset ylimääräiset lapsilisät”, Sarkkinen kuittasi valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) ehdotuksen tuplalapsilisistä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo katsoi puolestaan ensi vaalikauteen ja sanoi haluavansa poistaa rikkaimpien listaamattomien yritysten omistajien saaman lähes miljardin euron verotuen.