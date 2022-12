Vasemmistoliiton johto opasti keskustaa liki kädestä pitäen – ”Ei tämä ole sen vaikeampaa”

Puoluevaltuuston kokoukseen Helsingin Pikkuparlamenttiin kokoontunut vasemmistoliiton johto tuuletti lauantaina voimakkaasti hallituskumppani keskustan synnyttämiä tunnelmia. Simo Alastalo Demokraatti

Keskusta on kriisiyttänyt hallitusyhteistyötä viimeiseksi irtautumalla eduskunnassa luonnosuojelulakia koskevasta hallituksen yksimielisestä esityksestä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson opasti keskustaa hallitusyhteistyön käytännöistä.

– Neuvottelemme. Jos emme pääse yhteisymmärrykseen, esityksiä ei anneta. Jos pääsemme yhteisymmärrykseen, kaikki seisovat neuvotellun kompromissin takana ja noudattavat yhdessä sovittua neuvottelusopua, Andersson selvensi.

Keskustasta ei saa Anderssonin mukaan tulla loppukauden aikana enää yhtään irtiottoa. Andersson odottaa ensi viikolla edessä olevalta hallituksen johtoviisikon kokoukselta selkeää sitoutumista ”puliveivauksen” päättymiseen.

– Haluan kuulla sen, että he (keskusta) ovat valmiita noudattamaan hallituksen pelisääntöjä jokaisen asian kohdalla tästä eteenpäin. Emme voi jatkaa tätä hallituskautta niin, että muut hallituspuolueet joutuvat arvuuttelemaan tai pelkäämään sitä, että tapahtuuko eduskunnassa taas joku puliveivaus, jossa yksi hallituspuolue liittoutuu opposition kanssa tekemään muutoksia esityksiin, joista ei ole sovittu muiden hallituskumppaneiden kanssa.

– Ei tämä ole sen vaikeampaa kuin saada yksiselitteinen vastaus ja sitoumus siihen, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan.

VASEMMISTOLIITON eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo jatkoi palautteen antamista ja totesi keskustan livenneen jo tehdyistä sopimuksista useamman kerran tällä kaudella. Saramo otti esimerkeiksi maakuntaveron ja arvonnousuveron, jotka ovat kaatuneet.

– Tämä ei ole nyt ensimmäinen eikä valitettavasti toinenkaan kerta. Keskustan ministerit ovat jo aiemmin irtisanoutuneet asioista, joita he ovat olleet sopimassa. Nyt on käynyt useamman kerran niin, että keskustan eduskuntaryhmä irtisanoutuu siitä, mitä heidän ministerinsä ovat juuri olleet sopimassa. Ja nyt näyttää siltä, että eduskuntaryhmä voi irtautua siitä mitä eduskuntaryhmä on itse ollut sopimassa. Mikään hallitus ei voi kestää tällaista.

Saramon mukaan mistään ei voi neuvotella, jos mistään ei pidetä kiinni.

– Tämä työ on mennyt aivan mahdottomaksi. En ole siinä asemassa, että voin sanoa miten keskusta voi palauttaa luottamuksen. Se pitää myös teoilla tässä eduskuntatalossa todistaa. Eikä ainakaan vähätellä televisiossa ja sanoa, että ollaan toimittu ihan oikein. Koska ei olla toimittu oikein.

Keskustasta on muistutettu, että myös vasemmistoliiton edustajat sooloilivat potilasturvallisuuslakia koskeneessa äänestyksessä. Saramon ja Anderssonin mukaan vertaus on pahasti epäonnistunut.

– Täytyy muistaa, että se (potilasturvallisuuslaki) oli asia, josta ei ollut koskaan sovittu yhdessä ja asia, joka tuli todella nopealla aikataululla. Ministerillä oli perustuslaillinen velvoite tuoda se nopeasti eduskuntaan. Meidän ryhmä teki kovan työn, että siitä saatiin niin hyvä kuin se voi olla. Minusta siinä onnistuttiin hyvin, Saramo sanoi.

Andersson tähdensi, että ryhmän linjasta potilasturvallisuuslain äänestyksessä poikenneet edustajat saivat lipeämisestään asianmukaiset seuraukset.