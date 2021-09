Vasemmistoliiton Lohikoski korosti budjettipuheenvuorossaan ilmastotoimia – ”Meillä on nyt oikea suunta”

Suomen pärjääminen ja riittävät ilmastotoimet ovat toisiinsa sidottuja asioita, sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron eduskunnan budjettikeskustelussa käyttänyt Pia Lohikoski. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallituksen budjettiesitys on Lohikosken mukaan askel kohti entistä ilmastoystävällisempää ja oikeudenmukaisempaa taloutta.

”Suomi on nyt matkalla maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi. Työ on vasta alussa, mutta meillä on nyt oikea suunta.”

”Jotta voimme ratkaista ilmastokriisin, tarvitsemme jatkossakin merkittäviä investointeja, aitoa budjettisuvereniteettia ja julkisen talouden liikkumatilan kasvattamista.”

Lohikoski muistuttaa, että ilmastokriisin torjuminen edellyttää talouden uudistamista ympäri maailman. Ympäristön kantokyvyn huomioiva ekologinen jälleenrakennus muodostaa tulevaisuudessa pohjan työlle ja liiketoiminnalle.

Ilmastotoimien lisäksi budjetissa panostetaan vahvasti sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja eriarvoisuuden torjumiseen. Hallitus puuttuu esimerkiksi verovälttelyyn ja lisää kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Hoitotakuun myötä jokainen pääsee lääkäriin ajoissa asuinpaikasta ja lompakon paksuudesta riippumatta.

”Hoitotakuu parantaa terveydenhoidon tasa-arvoa ja kaventaa ihmisten terveyseroja. Oikeus päästä ajoissa lääkäriin kuuluu kaikille, ei harvoille”, Lohikoski toteaa.