Vasemmistoliiton ryhmäpuheenjohtaja ihmettelee Niinistö puuttumista päivänpolitiikkaan: ”Hyvin kokoomuslainen näkemys”

– On ymmärrettävää, että niukkojen vuosien ja leikkausten jälkeen on kertynyt menopaineita ja täyttämättömiä tarpeita. Niitä on hyvä arvioida. Joudun kuitenkin muistuttamaan niistä elvytysajan puheista, joiden mukaan ”kasvu kyllä aikanaan hoitaa velat”. Jos puheet nyt nopeasti kääntyvätkin muotoon ”nyt kun on varaa lisätä menoja”, niin jää se velkaantuminen kyllä jälleen hoitamatta, tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi avatessaan valtiopäivät tänään.

Kokoomuslainen valtiovarainministeri Petteri Orpo kiitteli puhetta ja Niinistön finanssipoliittisia huomioita vuolaasti. Oppositiossa puheeseen suhtaudutaan osin kriittisestikin.

Niinistö mainitsi puheessaan myös sote-uudistuksen ja tiedustelulait.

– Kansanvalta tuppaa toimimaan niin, että viime kädessä terve järki voittaa, kansa ymmärtää argumentit, ei agitaatiota, Niinistö lausui jättäen kuulijat pohtimaan, mitä hän mahtaa tarkoittaa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen katsoo presidentin tulleen muutamassa kohdassa selkeästi ulos alueelta, jolla hänen kuuluisi liikkua. Pekonen pitää tätä tarpeettomana.

– Kyllä minun mielestäni hän otti aika voimakkaasti kantaa päivänpoliittisiin asioihin talouspolitiikan lisäksi muun muassa sote- ja maakuntauudistukseen vähän niin kuin vauhtia toivoi.

– Ehkä jotenkin ajattelen niin, että presidentin ei ehkä pitäisi puuttua siihen, miten asiat etenevät täällä eduskunnassa. Ne etenevät omalla painollaan ja toki viimeinen vuosi käynnistyy ja silloin on aina riskinä, että jos asiat eivät etene vauhdilla, ne jäävät roikkumaan.

Pekosen mielestä on mielenkiintoista, että Niinistö otti voimakkaasti kantaa taloustilanteeseen ja -politiikkaan.

– Nekään eivät presidentin valtaoikeuksiin kuulu.

Pekosen mielestä Niinistön finanssipoliittisista huomioista kuului ”hyvin kokoomuslainen näkemys”.

– Tietysti se on varmaan sellainen linja, mikä on se presidentin taustaviitekehys.

Niinistön huolehtima menokuri eroaa vasemmistoliiton korostamasta elvyttävästä politiikasta.

”Jos talouskuri tarkoittaa hänelle sitä, siinä olen hänen kanssan eri mieltä.”

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto toteaa, että finanssipolitiikalla ei pystytä Suomen talouden isoa kuvaa kokonaisuudessaan muuttamaan, vaan tarvitaan isoja rakenteellisia uudistuksia.

– Pitää pystyä miettimään, miten meidän taloutta uudistetaan. Jos maailmantalouden kupla Kiinassa tai Amerikassa puhkeaa, meillä ei ole samantyyppisiä puskureita. Me olemme huomattavasti velkaantuneempi, meillä on tosi heikko se huoltosuhde rupeaa olemaan. Minun mielestäni tämän hallituksen suurin synti onkin se, että ei ole kyetty tekemään isoja rakenteellisia uudistuksia, mutta finanssipolitiikan kautta on kaikkein eniten apua tarvitsevien ihmisten asemaa heikennetty.

Onko hyvä, että Niinistö varoittaa lisäämästä menoja, talouskuri?

– Jos edustaa jollain tapaa vaikka keynesiläistä ajatusta niin on aika helppo olla keynesiläinen laskusuhdanteen alla, mutta paljon vaikeampi olla sitä noususuhdanteen alla. Pitää olla looginen siinäkin.

Eli Niinistö puhuu nyt aivan oikein talouskurin puolesta noususuhdanteen aikana, allekirjoitatte hänen ajatuksensa?

– Sanoisin näin, että talouden uudistamisessa rakenneuudistuksen keinot ovat tärkeimmät, miten työllisyyttä voidaan lisätä, ne ovat ehkä tärkeimmät asiat. Minä en hyväksy sellaista kamreerimaista talouskuripolitiikkaa, jossa lähdetään nimenomaan leikkaamaan vaikkapa perusturvasta ja koulutuksesta. Jos talouskuri tarkoittaa hänelle sitä, siinä olen hänen kanssan eri mieltä.

– Minä tiedostan sen, että meidän pitää pystyä katsomaan meidän kokonaistaloutta ja miten kokonaistaloutemme kestää ennen kaikkea 10–20 vuoden päähän … Jos talouden menojen rakennetta halutaan muuttaa, pitää katsoa isoja uudistuksia työmarkkinoilla, sosialliturvassa, verotuksessa ja yrittää miettiä, miten me saamme oppositio- ja hallituspuolueet yhteen ja löytyisi punainen lanka vaalikausien välille. Minusta et saa millään tapaa leivottua talouskurin puolustajaa, vaikka minä ymmärränkin totta kai julkistalouden haasteet.

Aalto katsoo Niinistön puhuneen sen verran yleisellä tasolla, ei ottaen kantaa ”mihinkään pääluokkaan eikä momenttiin”.

– Jos hän olisi näin tehnyt, se olisi puuttumista eduskunnan asioihin.

Aalto lisää, ettei häntä häiritse se, että Niinistö tekee muutaman maininnan talouden kokonaiskuvasta.

– Kunhan ei tosiaankaan sisältökysymyksissä astu eduskunnan varpaille, että muistetaan tämä toimijako.

