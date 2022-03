Vasemmistoliiton Semi: ”Eriarvoisuuden johdonmukainen purkaminen on tehokkainta turvallisuuspolitiikkaa”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Matti Semi näkee sisäisen turvallisuuden ennen kaikkea eriarvoisuuskysymyksenä. Hän piti puolueen ryhmäpuheen eduskunnan täysistunnossa, jossa käsiteltiin sisäisen turvallisuuden selontekoa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Vasemmistoliitto korostaa, että eriarvoisuuden johdonmukainen purkaminen on tehokkainta turvallisuuspolitiikkaa, Semi sanoo.

Lisäksi Semin mukaan keskeistä on varmistaa riittävät viranomaisresurssit ja ammattilaisten riittävä määrä. Pelastusala, poliisi ja ensihoito, mutta myös esimerkiksi koulupsykologit, maahanmuuttoviranomaiset ja oikeuslaitos vaativat Semin mukaan riittäviä resursseja, jotta Suomessa on mahdollista luoda turvallista yhteiskuntaa. Viranomaisten resursseja on lisättävä, jotta kaikkialla ympäri Suomea on mahdollista saada apua nopeasti.

– Parasta sisäisen turvallisuuden edistämistä on ennaltaehkäisyyn perustuva politiikka. Myös sosiaaliturva ja koulutus ovat välineitä sisäisen turvallisuuden parantamiseen. On puututtava niihin juurisyihin, jotka johtavat rikollisuuteen, Semi sanoo.

Vasemmistoliiton kanta Semin mukaan on, että jokaiselle kuuluu oikeus turvallisuuteen sekä nopeaan apuun, riippumatta esimerkiksi asuinpaikasta, sukupuolesta tai omasta taustasta. Turvallisuuden perusta luodaan vasemmistoliiton mukaan pitämällä kaikki mukana yhteiskunnassa.

– On syytä huomioida, että eri väestöryhmien turvallisuusuhat ovat hyvin erilaisia. Ei riitä, että Suomi on turvallinen suurelle osalle, jos se ei ole turvallinen asunnottomille tai vähemmistöille, Semi sanoo.

Ryhmäpuheenvuorossa Semi otti kantaa myös Ukrainan sodan vaikutuksiin Suomessa. Semin mukaan Ukrainan tukemisen ohella kansanedustajat pohtivat, miten Suomen tulee varautua oman turvallisuutensa tähden. Semi toteaa vasemmistoliiton yksiselitteisesti tuomitsevan Venäjän presidentti Vladimir Putinin sotilastoimet Ukrainassa.

– Putinin kylmäävä hyökkäys Ukrainaan on nostanut pelkotiloja myös suomalaisissa. On meidän vastuullamme palauttaa suomalaisille turvallisuuden tunne, jotta voimme elää hyvää elämää, Semi sanoo.

Semi pitää tärkeänä, ettei yhteiskuntaan synny sellaisia jakolinjoja, joita ulkoinen toimija voisi hyödyntää. Suomen sisäinen yhtenäisyys on turvallisuuskysymys sekä yhteisötasolla että yksilötasolla.

Sisäisen turvallisuuden selonteon tavoitteena on varmistaa sisäisen turvallisuuden kehittyminen siten, että Suomi on entistä turvallisempi maa kaikille ihmisille ja ihmisryhmille.