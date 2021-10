Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo haluaa rahapeliautomaatit pois kauppojen eteisistä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän otti asiaan kantaa eduskunnan lähetekeskustelussa, jossa puitiin hallituksen esitystä arpajaislaista. Saramon mielestä hallituksen esitys vie hyvään suuntaan, mutta pelihaittojen vähentämiseksi tarvitaan lisätoimia.

”Peleissä on eroja. Vaikka esimerkiksi Lotto on tarjonnut vuosikymmeniä perheille paikkoja yhteiseen haaveiluun ilman suurempia haittavaikutuksia, on epämiellyttävä totuus, että veikkausvoittovarat koostuvat isolta osin peliongelmaisten ihmisten rahoista.”

Saramon mukaan on tärkeää, että hallitus on jo tehnyt oikeansuuntaisia päätöksiä peliongelmien vähentämiseksi ja käynnistänyt selvitykset pelituottojen budjettikytkyn purkamiseksi.

”Vasemmistoliitto kannattaa automaattien siirtämistä kokonaan pois näkyviltä kauppojen ja kioskien eteisistä. Tässä on päästy hyvään alkuun automaattien määrää vähentämällä. Toinen tärkeä toimenpide on yhdistää pakolliseen tunnistautumiseen merkittävästi nykyistä alemmat maksimirajat tappioille.”

Nämä toimenpiteet auttaisivat Saramon mukaan isoa joukkoa peliongelmaisia, vaikka jonkin verran pelaamista siirtyisi automaateilta nettiin ja Veikkauksesta ulkomailta operoiviin yhtiöihin.

Saramo näkee, että usein ratkaisuksi nostettu kilpailun avaaminen maksullisilla lisensseillä pahentaisi tilannetta, sillä se lisäisi rahapelien tarjontaa ja mainontaa.

”Monopolin toimintatavat voidaan päättää sellaisiksi kuin halutaan. Mikäli lisenssien ehdot vedettäisiin riittävän kireiksi, laskisi niiden hinta ja merkitys olemattomaksi, kun kilpailu siirtyisi luvattomille toimijoille. Luvattomia toimijoita on kaikissa järjestelmissä, olennaista on, että haitallisten pelien mainonta on minimoitu ja suuri enemmistö ihmisistä ei ajaudu niiden käyttäjiksi.”

Saramo painottaa, että kulttuurin, veteraanien, tieteen, liikunnan, nuorisotyön, järjestöjen ja kaikkien muidenkin rahoitus on käsiteltävä pelihaittojen vähentämisestä irrallaan.

”Paras tapa tähän on purkaa kokonaan kytky edunsaajien ja Veikkauksen tuottojen välillä. Kytkyn purkamisen tarkempaan aikatauluun ja yksityiskohtiin otamme kantaa parlamentaarisen työryhmän työssä, mutta ajatustasolla kytky on purettava heti ja varmistettava tarvittava rahoitus verotuotoista.”