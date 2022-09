Psykoterapiakeskus Vastaamon entistä toimitusjohtajaa vastaan on nostettu syyte tietosuojarikoksesta, kertoo Syyttäjälaitos tiedotteessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoi aiemmin, että juttu siirtyy syyteharkintaan kolmen henkilön osalta, jotka vastasivat Vastaamon tietoturvasta ja -suojasta. Poliisi epäili kaikkia kolmea tietosuojarikoksista, tarkemmin törkeästä huolimattomuudesta henkilötietojen käsittelyssä.

Syyttäjä päätyi kuitenkin jättämään syytteet nostamatta kahden henkilön osalta.

Tutkinnanjohtaja Marko Leponen KRP:stä kertoi esitutkinnan valmistuttua, että epäillyssä huolimattomuudessa ei ole kyse yksittäisestä teosta, vaan pidemmästä aikavälistä. Esitutkinnassa on hänen mukaansa tarkasteltu ajanjaksoa, joka alkaa yli kaksi vuotta ennen ensimmäistä tiedossa olevaa tietomurtoa.

VASTAAMOON kohdistui yhtiön mukaan tietomurto marraskuussa 2018 ja maaliskuussa 2019. Lokakuussa 2020 yhtiö kertoi joutuneensa kiristyksen kohteeksi. Asiakkaiden tietoja julkaistiin netissä ja heiltä vaadittiin lunnaita tietojen levittämisen uhalla.

Tietomurto- ja kiristysepäilyt ovat edelleen poliisitutkinnassa. Päätutkintalinja viittaa KRP:n mukaan Euroopan ulkopuolelle.

Poliisin mukaan Vastaamon tietokannassa oli noin 33 000 ihmisen tiedot. Noin 22 000 ihmistä on tehnyt asiassa tutkintapyynnön, ja noin 6 000 on antanut täydentävän lausuman.

Poliisin tietoon on tullut noin sata tapausta vuodettujen tietojen väärinkäytöstä. Lisäksi poliisille on saapunut noin 10-15 rikosilmoitusta siitä, että kiristäjille on maksettu vaadittuja lunnaita.