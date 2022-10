Vastaamon tietomurtotutkinnassa läpimurto – 25-vuotias vangittu poissaolevana

Poliisin tietojen mukaan epäilty oleskelee parhaillaan ulkomailla.

Mies on etsintäkuulutettu, ja hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Poliisi kertoo, että pidätysmääräyksen nojalla epäilty voidaan ottaa kiinni ulkomailla ja kiinnioton jälkeen poliisi pyytää epäillyn luovuttamista Suomeen.

Epäillystä aiotaan antaa myös Interpolin kansainvälinen etsintäkuulutus.

- Poliisi on edistynyt tutkinnassa merkittävästi. Tähän pisteeseen on päästy pitkäjänteisellä ja huolellisella työllä. Esitutkinnassa on tehty tiivistä yhteistyötä sekä poliisilaitosten että muiden viranomaisten kesken Suomessa ja kansainvälisesti. Vielä on liian aikaista arvioida ajankohtaa, jolloin esitutkinta voidaan saattaa syyteharkintaan, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen keskusrikospoliisista sanoo tiedotteessa.