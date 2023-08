Vastakkainasettelu vei kesän rauhan – viimeistään nyt keskustelukulttuuri pitää saada taas aikuismaiseksi

Minne jäivät runoilijoidenkin ihailemat rauhalliset, levolliset kesät? Politiikassa sellaista ei ainakaan tänä vuonna nähty. Marjatta Vehkaoja SDP:n kansanedustaja v. 1991-2003, Vaasa

“On kesän kirkas huomen ja suvisunnuntai.

Ei liiku lehti tuomen,

On lintunenkin vait”.

Vienosti kukkii pellot

Ja vaarat vihannoi.

Ja hartaat aamun kellot

Vain rauhaa, rauhaa soi”

Politiikka ei ole ollut tavanomaisessa lomamoodissa, todellakaan. Harvoin lienee ollut kesäiseen aikaan niin paljon poliittista myrskyä kuin nyt. Rauhaa on häirinnyt lisääntyvä vastakkainasettelu. Yhteiskunnan ilmapiiri on heikkenemässä. Tämä on mielestäni huolestuttava suunta.

Keskustelukulttuurissa on parantamisen varaa. Tarvitaan hyviä esimerkkejä. Yhteiskunnallisista epäkohdista pitää voida keskustella niin, ettei kenenkään ihmisarvoa loukata.

Vaikka olisimme eri mieltä asioista, keskustelussa pitää noudattaa hyviä käytöstapoja. Katseeni kulkee aikuisten suuntaan. Mitä aikuiset edellä, sitä lapset perässä.

Kesän rasismikeskustelu on ollut tärkeää ja täyttänyt median palstatilaa runsaasti. Vanhoja tekstejä on kaivettu esiin, anteeksipyyntöjä ja ministerieroja vaadittu. Anteeksipyyntöjen aitoutta on epäilty ja siksi vaadittu aina vain lisää anteeksipyyntöjä. Tulee mieleen lastenkamariajat. Kun osoitetaan pahikset, tuolla olemme me hyvikset.

Tästä tulisi jo päästä eteenpäin.

Ihmisten arvot saattavat elämän varrella muuttua jo elämänkokemuksenkin mukana.

Olemme kaikki ihmisiä. Ihmisten arvot saattavat elämän varrella muuttua jo elämänkokemuksenkin mukana. Tämä pitäisi hyväksyä. Ovathan muun muassa monet poliitikot vaihtaneet puoluetta jopa useamman kerran vuosikymmenten varrella ja saaneet uuden mahdollisuuden.

HORISONTISSA häämöttää melkoinen skaba, kun eduskunta jälleen kokoontuu. Jännitys tiivistyy, kun hallituksen luottamuksesta äänestetään pian. Jos hallitus pysyy kasassa, pitkät leikkauslistat pitävät jännitettä korkealla jatkossakin.

Olihan se iso paukku, että me demarit emme saaneet kevään eduskuntavaaleissa paalupaikkaa tärkeimmällä hetkellä. Muut voittivat. Eduskuntavaalien voittajat ovat kuitenkin menettäneet kannatustaan ennätyksellisen nopeasti. Ellei ennenaikaisia vaaleja tule, kevään vaalitulokset pätevät aina vain. Se ei kuitenkaan tarkoita, että nykyinen Orpon hallitus voi jatkaa.

Olen tyytyväinen siitä, että demarit ovat pitäneet uudelleen esillä hallitusvaihtoehtoa, jossa kokoomus ja demarit olisivat vetureina. Se olisi hyvä vaihtoehto ennenaikaisille eduskuntavaaleille.

JA ONHAN kesän loppua lähestyttäessä jo tuo presidenttipelikin lähtenyt käyntiin. Ehdokkaita näyttää tulevan pilvin pimein. Se tarkoittanee, että toiselle kierrokselle pääsevät ratkaistaan melkein kuin arpapelinä, koska marginaalit tulevat olemaan varsin pieniä.

Nyt kun tähän saakka ilmoittautuneista vain yksi on nainen, toivomukselle SDP:n Jutta Urpilaisen asettumisesta ehdolle on yhä vahvempia perusteita. Jutta kuuluu kärkiehdokkaisiin.

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja vuosilta 1991-2003 Vaasasta.