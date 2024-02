Vastikkeissa kova nousupaine – lämmitys on hoitovastikkeiden suurin kuluerä

Taloyhtiöiden vastikkeet ovat nousemassa tämän vuoden yhtiökokouksissa keskimäärin 5-8 prosenttia, arvioi OP-ryhmän pk-yrityksistä vastaava johtaja Heikki Peltola. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kylmä alkuvuosi lisää korotuspainetta, sillä lämmitys on hoitovastikkeiden suurin kuluerä. OP-ryhmän mukaan taloyhtiöiden kustannuksista tyypillisesti noin 40 prosenttia on lämmityskustannuksia.

- Sähkön hinta on matalammalla kuin vuosi sitten, mutta jos taloyhtiön aiempi edullinen sopimus on päättynyt, se voi nostaa kustannuksia. Kaukolämmön hinta nousi viime vuoden aikana yli 10 prosenttia. Nyt korotuspaineita on kaukolämmössä paikkakunnasta ja lämpölaitoksen omistuksesta riippuen. Kylmä alkuvuosi joka tapauksessa on nostanut energian kulutusta lämmitykseen, Peltola sanoo tiedotteessa.

Varmimmin nousupaineita tuovat vesi- ja jätemaksujen sekä kiinteistöverojen nousu.

ENERGIAN hinnan nousu on OP-ryhmän mukaan lisännyt kiinnostusta energiaremontteihin.

- Yleinen kustannusten nousu, ja erityisesti energian hinnan nousu, pistää etsimään säästökohteita. Vastuullisuusnäkökulma on varmasti yksi ajuri, jonka merkitys on kasvussa. Sanoisin kuitenkin, että kustannussäästöt ovat edelleen merkittävin syy remontteihin, arvioi tiedotteessa OP Uusimaan pankinjohtaja Janne Koivuniemi.

OP-ryhmän mukaan energian hinnan nousu on myös lisännyt energiaremonteista käytävää keskustelua. Kiinnostuksesta huolimatta valtion energia-avustusten myöntäminen päättyi 2023 lopulla ja väistämättä lykkää OP-ryhmän mukaan joidenkin korjausten alkua.