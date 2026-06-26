Politiikka
26.6.2026 09:09 ・ Päivitetty: 26.6.2026 09:09
VATT kehysriihestä: Verotulot pienenevät – vauraat vaurastuvat
Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan.
Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen väliaikaisesta korottamisesta, työmatkakulujen omavastuun väliaikaisesta alentamisesta sekä työnantajan tarjoaman verovapaan liikunta- ja kulttuuriedun pysyvästä korottamisesta.
LAUSUNNON laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi.
Päätöksistä hyötyvät palveluita jo ennestään käyttävät ihmiset.
Matkakulujen omavastuun alentamista on perusteltu kohonneilla polttoaineiden hinnoilla. Kosonen huomauttaa, että korkeammat polttoainehinnat voisivat vauhdittaa liikenteen sähköistymistä ja hallituksen ilmastotavoitteisiin pääsemistä.
VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja lähes 200 miljoonalla eurolla vuoteen 2028 mennessä, mikä tarkoittaisi korvaavien verotulojen etsimistä muualta.
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