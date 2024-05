VATTin ylijohtaja sanoi itsensä irti, palaa LUT-yliopistoon

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ylijohtaja vaihtuu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Virastoa vuodesta 2021 johtanut Mikael Collan on irtisanoutunut ja palaa elokuussa Lappeenrannan LUT-yliopiston strategisen rahoituksen professorin tehtävään, josta hän on ollut virkavapaalla.

Collan on johtanut VATTia noin kolmen ja puolen vuoden ajan. Hänen viisivuotista kauttaan olisi ollut vielä noin puolitoista vuotta jäljellä.

Ylijohtajan virka avataan hakuun uudelle viisivuotiskaudelle. Rekrytoinnista vastaa valtiovarainministeriö.

Valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva virasto työllistää noin 60 henkeä, joista suurin osa on tohtoritasoisia tutkijoita. VATT tuottaa datapohjaisia selvityksiä ja taloudellista analyysia.

COLLAN sanoo tiedotteessa olevansa erityisen tyytyväinen siihen, että hänen kaudellaan perustettiin nopeaa data-analyysiä tuottava Datahuone yhteistyössä Tilastokeskuksen ja Helsinki GSE:n kanssa.

- Datahuone on osoittautunut veronmaksajan kannalta erinomaiseksi investoinniksi. Datahuone on jo nyt maksanut itsensä monikymmenkertaisesti takaisin mahdollistamalla parempia päätöksiä ja parempaa päätösten toimeenpanoa. Datahuone on tuonut VATTiin selvää lisäarvoa.

Collanin sijaisena toimii kesälomakaudella tutkimusjohtaja, valtiotieteen tohtori Tuulia Hakola-Uusitalo.