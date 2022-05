Vedonlyöjät uskovat The Rasmuksen finaalipaikkaan – Euroviisut avataan tänään

Maailman suurin laulukilpailu, vuosittain kisattava Euroviisut avataan virallisesti tänään, kun Italian Torinossa vietetään viisuviikon avajaisseremoniaa. Tänä vuonna viisuissa kisaa yhteensä 40 maata. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yleisö voi seurata suorana Euroviisujen virallisilta nettisivuilta tai Youtubesta, kun maiden edustajat saapuvat ”turkoosilla matolla” avajaisseremoniaan.

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali kisataan tiistaina. Toisen semifinaalin vuoro on torstaina, jolloin mukana on Suomen edustaja The Rasmus. The Rasmus on semifinaalin ensimmäinen esiintyjä kappaleellaan Jezebel.

Kustakin semifinaalista valitaan yleisö- ja raatiäänillä kymmenen kappaletta lauantaina pidettävään finaaliin. Niiden lisäksi finaalissa on mukana myös viisi suurinta rahoittajamaata: kisaisäntä Italia, Espanja, Saksa, Ranska ja Britannia.

Vedonlyöjät veikkaavat Suomen The Rasmuksen pääsevän finaaliin.

Euroviisut järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisen poliittisessa tunnelmassa Ukrainan sodan takia. Sekä vedonlyöjät että viisuyleisö veikkaavat kisojen ylivoimaiseksi voittajaksi Ukrainaa. Maata edustaa Kalush Orchestra ukrainankielisellä kappaleellaan Stefania.

Venäjä ei puolestaan ole tänä vuonna laulukilpailussa mukana. Euroopan yleisradiounioni EBU sulki Venäjän ulos kilpailusta pian sen Ukrainaan aloittaman hyökkäyksen jälkeen. EBU teki päätöksensä vasta sen jälkeen, kun useat unionin jäsenmaat olivat vedonneet Venäjän poissulkemisen puolesta.

Viime vuonna Euroviisut voitti Italian edustaja Måneskin kappaleellaan Zitti E Buoni.