Vehviläinen vaatii enemmän esille yli 70-vuotiaiden omaa harkintaa

Hallitus julkisti maanantai-iltana kannanottonsa koronarajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta.

DEMOKRAATTI Demokraatti

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Anu Vehviläisen (kesk.) mukaan kokonaisuudessaan hallituksen linjaukset ovat kannatettavia ja hyvin perusteltuja. Hän esittää kuitenkin Uuden Suomen blogissaan muutaman huomion yli 70-vuotiaiden tilanteesta.

Vehviläisen toteaa, että on vanhuspalvelulain piirissä olevista ikäihmisiä mutta on myös hyväkuntoisia, terveitä ja aktiivisia 70 vuotta täyttäneitä, joiden arki ei vastaa käsitystämme vanhuselämästä. Eräät heistä ovat vielä työelämässäkin mukana.

– Harva heistä haluaa kutsuttavan itseään ikäihmisiksi. He ovat mieluummin senioreita ja kolmannessa iässä olevia.

– Ymmärrän hallituksen vaikeutta luopua aiemmin annetuista rajoituksista ja suosituksista. Koronakriisin pitkittyessä hallitukselta kuitenkin odotetaan ihmislähtöisempiä kannanottoja. Jyrkiltä kuulostavien velvoitteiden sijaan kolmannessa iässä olevat odottavat avarampia ja inhimillisempiä linjauksia.

Maanantai-illan uutisointi painotti edelleen suositusta yli 70-vuotiaiden fyysisten kontaktien välttämisestä.

– Hallituksen kirjallisessa kannanotossa on kuitenkin myös lause ”Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudattaessaan.” Itse luen tämän pieneksi pehmennykseksi aiempaan linjaukseen.

Vehviläisen mukaan hallituksen toimintaohje yli 70-vuotiaille kotona asuville on ollut tähän saakka hyvinkin kategorinen.

Sosiaali- ja terveysministeriön huhtikuun alkupuolella koteihin lähettämässä kirjeessä todettiin, että ”yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa”. Edelleen kirje ohjeisti: ”Älä tapaa muita ihmisiä kasvotusten, ja vältä liikkumista kodin ulkopuolella”.

– On tarpeen, että tuomme enemmän esille yli 70-vuotiaiden omaa yksilöllistä harkintaa, mikä on viisasta, mikä ei. Jokainen tuntee omat lähtökohtansa parhaiten. Yli 70-vuotiaiden elämäntilanteet -terveys, ihmissuhteet, harrastukset, elämän mielekkyyden tuntu- vaihtelevat.

– On ihmisyyttä kunnioittavaa, että ihminen saisi myös koronakriisin aikana elää edes jotensakin oman näköistä elämäänsä eikä arki olisi vain viruksen välttelyä. Pitkä aika karanteenin omaisissa olosuhteissa eläen, muiden ihmisten kanssakäymistä vältellen, voi olla myös riski hyvinvoinnille ja mielenterveydelle.

Vehviläinen sanoo, että iso huoli on ollut viime viikkoina myös ympärivuorokautisessa hoivassa olevien ikääntyneiden tilanteesta, koska vierailut hoivakoteihin ovat olleet kiellettyjä.

– Hallituksen mukaan rajoitukset hoivakotivierailuista ovat voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan uudelleen kesäkuun aikana. On tärkeää, että asukkaiden turvallisia tapaamisia läheistensä kanssa edistetään uusilla käytännöillä. Kelien lämmetessä on enemmän mahdollisuuksia järjestää turvallisia tapaamisia. Toivon, että myös saattohoitotilanteissa läheisillä on mahdollisuus olla läsnä. Yhteisiä viimeisiä hetkiä on pystyttävä sallimaan.

Hallitus on luvannut tarkastella kesäkuussa uudelleen hoivakotien tilannetta ja läheisten vierailuja niissä.

– Pidän todella tärkeänä, että uudelleen tarkastelu ei rajoitu vain hoivakoteihin. Hallituksen tulee tarkastella uudelleen myös omassa kodissaan asuvien 70 vuotta täyttäneiden arkea ja elämänpiiriä koskevia rajoituksia ja suosituksia. Heistä iso, todella iso osa odottaa tätä.