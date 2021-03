Vehviläinen: VTV:n Yli-Viikarin virastapidättämisprosessi käynnistetty

Eduskunnan kansliatoimikunta oli koolla tänään käsittelemässä Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin ympärillä pyörivää kohua. Johannes Ijäs Demokraatti

Luupin alle ja voimakkaasti kyseenalaistetuksi on noussut julkisuudessa Yli-Viikarin rahankäyttö esimerkiksi kauneudenhoitopalveluihin ja virkamatkoihin. Myös lentopisteiden käyttö on puhuttanut. Yli-Viikarilta on toivottu selvitystä asioista.

Jo eilen puhemiehistö kuuli Yli-Viikaria. Kuulemisen aiheena oli pääjohtajan toiminta ja sen vaikutus tarkastusviraston asemaan. Eilinen keskustelu puhemiesten kanssa kesti reilun tunnin.

Puhemiehistö esitti tänään koolla olleelle kansliatoimikunnalle pääjohtajan virastapidättämistä esitutkinnan ajaksi. VTV:n toimintaa selvitetään muun muassa keskusrikospoliisissa ja eduskunnan tarkastusvaliokunnassa. KRP ei ole kommentoinut tarkkaan, keiden nimenomaisten henkilöiden tekemisiä se tutkii.

Kansliatoimikunta on päättänyt käynnistää pääjohtajan virastapidättämistä koskevan prosessin tänään, eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) kertoi juuri eduskunnan tiedotustilaisuudessa.

Vehviläinen sanoi, että eduskunnan ulkopuolella on käynnissä KRP:n toimesta esitutkinta pääjohtajaan liittyen. Eduskunnan kansliatoimikunta voi päättää virkamieslain 71 pykälän mukaisesti virasta pidättämisestä rikostutkinnan ajaksi. Pääjohtaja Yli-Viikarille on varattava riittävä aika oman selvitykselle ja mahdolliselle kirjalliselle vastineelle.

– Valtiontalouden tarkastusvirasto on ylin valtion rahankäyttöä valvova elin. Siksi siltä ja sen johdolta tulee odottaa ja edellyttää erityisen hyvää harkintaa viraston rahankäytöstä.

Vehviläinen sanoi, että viime aikoina pääjohtaja Yli-Viikarin rahankäyttöön ja toimintaa on kohdistunut paljon kielteistä huomiota niin kansalaisten keskuudessa, julkisuudessa kuin eduskunnassa.

– Voi sanoa, että pääjohtajan toiminta on heikentänyt merkittävästi VTV uskottavuutta ja luotettavuutta julkisten varojen ylimpänä valvojana. Kielteisestä julkisuudesta on syntynyt merkittävä mainehaitta virastolle.

– Perustelu pääjohtajan virasta pidättämiselle on se, että haluamme myös kansliatoimikuntana olla turvaamassa tärkeää työtä tekevälle VTV:lle työrauhan ja rauhoittaa viraston ympärillä olevaa kohua.

Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään virkarikokseen.

Eduskunnan alaisuudessa toimivan VTV:n tehtävänä on valvoa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä esimerkiksi puolue- ja vaalirahoitusta.

Jos VTV:n pääjohtaja Yli-Viikari aikanaan päätettäisiin erottaa, siitä vastaisi eduskunnan täysistunto.