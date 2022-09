Veikkauksen tulevaisuus puhuttaa – hallintoneuvoston puheenjohtaja kommentoi: ”Niin ei saa käydä, että haitat jäävät Suomeen ja rahavirrat ja voitot ulkomaisille peliyhtiöille”

Rahapeliyhtiö Veikkaus yllätti monet osavuosikatsauksessaan sanomalla, että Suomessa tulisi pohtia kaiken rahapelaamisen saattamista saman sääntelyn piiriin. Asiasta kirjoitti ensin Helsingin Sanomat. Rane Aunimo Demokraatti

Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski kommentoi linjanmuutosta Ylellä viime viikolla sanomalla, että yhtiö on valmis luopumaan monopoliasemastaan ja siirtymään lisenssimalliin. Lisenssimalli on käytössä esimerkiksi Ruotsissa.

Veikkaus on tarkistanut kantaansa, koska suomalaisten rahoja valuu ulkomaille. Suomen digitaalinen rahapelimarkkina oli alkuvuonna kooltaan noin 520 miljoona euroa ja tästä Veikkauksen osuus oli vain noin puolet, 260 miljoonaa euroa.

– Voi jo kysyä, onko meillä oikeasti enää yksinoikeusjärjestelmää, Nummikoski totesi Ylellä.

Ruotsissa rahapeliyrityksiltä vaaditaan toimilupa. Yritykset maksavat 18 prosentin peliveroa, joka kerätään peleihin käytetyistä rahoista ja maksettujen voittojen erotuksesta. Nummikosken mukaan Ruotsin esimerkki osoittaa, että järjestelmä toimii.

RAHAPELAAMISTA säätelevä arpajaislaki uudistui tammikuussa 2022. Sen ”lähtökohtana on, että Suomen rahapelijärjestelmä perustuu jatkossakin yksinoikeusjärjestelmään”.

Uudessa laissa ovat mukana muun muassa maksuliikenne-estot, joilla pelaaminen ulkomaisiin pelifirmoihin halutaan estää. Tavoitteena on, että estoilla ”pyritään haittoja ehkäisevästi vaikuttamaan rahapelien saavutettavuuteen”.

Veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Gustafsson (sd.) sanoo Demokraatille, että Veikkauksen ulostulo on puhuttanut myös yhtiön hallintoneuvostoa, joka oli koolla viime viikolla.

– Yksi asia, josta keskustelimme, oli uusi arpajaislaki, jonka toimeenpano on vielä kesken ja itse asiassa maksuliikennestot arpajaislain vastaisesta toiminnasta astuvat voimaan vasta ensi vuonna. Tässä on olennaista se, että Poliisihallitus saa mahdollisuuden laittaa peliyhtiöille estot, mikäli niiden katsotaan rikkoneen uuden arpajaislain markkinointirajoituksia ja kohdistaneen markkinointia Suomeen.

Hallitusohjelmassa ”Rahapelihaittojen hillitsemiseksi rahapelipolitiikalla turvataan Veikkaus Oy:n kanavointikykyinen yksinoikeus ja Veikkaus Oy:n toimintaedellytykset nopeasti muuttuneessa toimintaympäristössä”.

Gustafssonin mukaan henki hallintoneuvostossakin oli se, että ensin pitää katsoa tarkkaan, mitä arpajaislain toimeenpanosta ja sen keinoista saadaan irti.

– Hallintoneuvosto ei tehnyt mitään nimenomaista päätöstä suhteessa lisenssijärjestelmään. Ei sen selvittämistä eikä muutenkaan.

– Toinen juttu on se, että eri edunsaajaryhmissä ja puolueissakin varmaan tulevaisuudessa arvioidaan tätä tilannetta ja mahdollista lisenssijärjestelmääkin, Gustafsson muotoilee.

VEIKKAUKSEN johdon alkusyksyistä ulostuloa monipoliasemansa purkamisesta tulkitsee helposti keskustelunavauksena ensi kevään eduskuntavaalejakin silmällä pitäen. Veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Gustafsson sanoo, että hallitusneuvotteluissa puolueet arvioivat tilannetta. Kiirettä systeemin arvioinnille ei hänen mukaansa kuitenkaan ole.

Kun Gustafssonilta kysyy, yllättikö Veikkauksen ulostulo, hän pohtii asiaa laveasti.

– Kun asiasta nyt on hallintoneuvostossa aikaisemminkin keskusteltu ja on tiedetty, että jos Veikkauksen digitaalinen markkinaosuus laskee alle 50 prosentin, niin se panee hälytyskellot soimaan koskien yksinoikeusjärjestelmää. Mutta eihän se 50 % tietystikään ole mikään kiveen hakattu luku. Veikkauksen ensisijainen tehtävä on pelihaittojen torjuminen ja sen jälkeen katsoa, mitä vastuullisella pelaamisella ja pelitarjonnalla saadaan edunsaajille ja Suomen kansalle.

Gustafsson huomauttaa, että Veikkaukselle pelaavien joukossa ongelmapelaajien määrä laskee, mutta nousee ulkomaille pelaavien parissa.

– Sen takia arpajaislain merkitys on laajemminkin yhteiskuntapoliittinen ja terveyspoliittinen. Niin ei saa käydä, että haitat jäävät Suomeen ja rahavirrat ja voitot ulkomaisille peliyhtiöille.

Gustafssonin mukaan lisenssimallista tarvittaisiin syvällisempää tietoa.

– Ruotsissa peliyhtiöt ovat käyttäneet satoja miljoonia euroja markkinointiin, niin herää kysymys, mikä sen vaikutus riskipelaamiseen ja vastaavaan on.

Lisenssimallikeskustelua Gustafsson ei pidä juuri nyt ajankohtaisena, kun uuden arpajaislain toimeenpano on kesken.

DEMOKRAATTI kysyi viime viikolla myös suurimpien eduskuntaryhmien kantaa Veikkauksen monipoliasemasta ja lisenssimalliin siirtymisestä.

Eniten järjestelmän uudistamisen puolella näyttää olevan kokoomus, mutta tyrmäystä ei kuultu myöskään perussuomalaisilta tai edes keskustalta.

Sosialidemokraattisen ryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman puolestaan totesi, että ensi vaalikaudella on käytävä huolella läpi, mikä järjestelmä parhaiten estää pelihaittojen syntymisen.

– Uusi arpajaislaki astui voimaan vuoden alusta ja se antaa uusia välineitä muun muassa laittomasti toimivien peliyhtiöiden pelivoittojen palautukseen ja muun muassa mainontaan. Pidämme tärkeänä, että kaikki uuden arpajaislain mahdollisuudet ehkäistä pelihaittoja myös ulkomaille tapahtuvan pelaamisen kohdalla käytetään mahdollisimman tehokkaasti, Lindtman vastasi.

Selkeästi lisenssimallia vastaan oli vain kristillisdemokraatit.