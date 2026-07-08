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8.7.2026 05:36 ・ Päivitetty: 8.7.2026 05:36

Velkajärjestelyyn hakeuduttiin eniten 30 vuoteen

iStock

Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3 200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996.

Hakemuksia jätettiin jätettiin tammi-kesäkuussa 18 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Kahden vuoden takaiseen verrattuna hakemuksia jätettiin lähes 30 prosenttia enemmän.

MIEHET ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran.

- Velkajärjestelyhakemusten määrä näyttää seuraavan Suomen talouden tilannetta pienellä viiveellä. Taloudellisten ongelmien täytyy ensin kasautua riittävän suuriksi ennen kuin ne näkyvät velkajärjestelyhakemusten määrässä, yliaktuaari Sami Fredriksson sanoo.

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