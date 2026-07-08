8.7.2026 05:36 ・ Päivitetty: 8.7.2026 05:36
Velkajärjestelyyn hakeuduttiin eniten 30 vuoteen
Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3 200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoi.
Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996.
Hakemuksia jätettiin jätettiin tammi-kesäkuussa 18 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Kahden vuoden takaiseen verrattuna hakemuksia jätettiin lähes 30 prosenttia enemmän.
MIEHET ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran.
- Velkajärjestelyhakemusten määrä näyttää seuraavan Suomen talouden tilannetta pienellä viiveellä. Taloudellisten ongelmien täytyy ensin kasautua riittävän suuriksi ennen kuin ne näkyvät velkajärjestelyhakemusten määrässä, yliaktuaari Sami Fredriksson sanoo.
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