Venäjä aloittaa taas kutsunnat – haluaa 130 000 varusmiestä, joista osan miehitetyiltä alueilta Ukrainasta

Venäjä kasvattaa jälleen varusmiestensä määrää käynnistämällä huomenna kutsunnat. Tämän syksyn kutsunnoissa armeijaan otetaan 130 000 varusmiestä, joista osa halutaan ottaa Venäjän laittomasti Ukrainassa miehittämiltä alueilta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) viimeisimmässä raportissaan.

Presidentti Vladimir Putin allekirjoitti eilen asetuksen, jossa ilmoitettiin aikeesta värvätä Venäjän armeijaan 130 000 asevelvollista joulukuuhun mennessä. Edellisellä kutsuntakierroksella viime keväänä asepalvelukseen kutsuttiin 147 000 ihmistä.

Kutsunnoista vastaavan osaston apulaispäällikkö, kontra-amiraali Vladimir Tsimljanski on raportin mukaan vakuuttanut, ettei varusmiehiä lähetetä sotimaan Ukrainaan, vaan he suorittavat 12 kuukauden asepalveluksen. Venäjän tiedetään käyttäneen Ukrainassa rintamalla myös varusmiehiä.