Venäjä esitti väitteitä ”likaisesta pommista” – Slovenian hallitus puuttui asiaan ja löi kuvat tiskiin

- Venäjän ulkoministeriön Twitter-postauksessaan käyttämä kuva on Slovenian ydinjätehuoltovirasto Araon kuva vuodelta 2010, Slovenian hallitus sanoi Twitterissä.

Pääministerin neuvonantaja Barbutovski kertoi, että kuvaa oli käytetty väärin ja Araon tietämättä.

Araon johtaja Sandi Virsek sanoi lausunnossa, että kuvan esineet ovat yleiseen käyttöön tarkoitettuja palovaroittimia.

Slovenian ydinjätehuoltoviraston johtajan mukaan kuvaa on käytetty ammatillisiin esityksiin suurelle yleisölle ja asiasta kiinnostuneille.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on väittänyt Ukrainan valmistelevan iskua ”likaisella pommilla”.

Likaisella pommilla tarkoitetaan räjähdettä, jossa tavanomainen räjähdysaine levittää radioaktiivista ainetta ympäristöön.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post ( https://t.co/C9ty3hU3Ef ) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR

They contain a radioactive source, but not any of radioactive sources listed in the table below the photo. The photo was published without the knowledge of ARAO.

— Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022