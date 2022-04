Venäjä esti pääsyn IS:n verkkosivustolle: ”Ei ole vaikutusta lehden tekemisiin”

Venäjä on estänyt pääsyn Ilta-Sanomien verkkosivustolle Venäjällä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Roskomsvoboda-kansalaisjärjestön mukaan syynä on Venäjän hyökkäyksen siviiliuhreista kertonut venäjänkielinen artikkeli.

Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti kertoo, että yleisellä tasolla oli odotettavissa, että Venäjä toimii tällä tavoin.

- Olimme havainneet, ettei Venäjältä tullut enää samalla tavalla käyntejä ja olimme saaneet joitain ilmoituksia tällaisesta. Virallisesti asia tuli nyt ilmi, Lahti kertoo STT:lle.

Hän sanoo, ettei Venäjän ratkaisulla ole vaikutusta lehden tekemisiin. Ilta-Sanomat on julkaissut sivuillaan venäjäksi uutisia, kommenttikirjoituksia sekä näkökulmia Venäjän hyökkäyksestä ja kertonut myös sodan siviiliuhreista.

- Olemme kääntäneet paljon juttuja venäjäksi. Haluamme jatkaa juttujen julkaisemista venäjäksi myös jatkossa ja tarjota lukijoille faktaa.

Ylen mukaan Ilta-Sanomien verkkosivusto on lueteltu Venäjän liittovaltion viestinnän valvontapalvelu Roskomnazdorin kiellettyjen sivujen rekisterissä. Valtakunnansyyttäjänvirasto päätti estosta 5. huhtikuuta.

Yle kertoo, että tällä hetkellä sivustolle ei pääse ilman VPN-yhteyttä.

Venäjän estoon johtaneessa artikkelissa käsitellään Venäjän hyökkäyksen siviiliuhreja. Jutussa kerrotaan tavallisten ukrainalaisten kohtaloista.

Artikkelissa on esimerkiksi kuva äidistä, joka odottaa ambulanssin ulkopuolella, kun hänen 6-vuotiasta tytärtään yritetään pelastaa helmikuun lopulla Mariupolin kaupungissa. Kohta oli jutussa otsikoitu ”Näyttäkää tämä Putinille”. Tytön henkeä ei pystytty pelastamaan.

Artikkelissa kerrotaan myös 10-vuotiaasta Nastjasta, joka kuoli Kiovan pohjoispuolella venäläissotilaiden ampumiin luoteihin. Lisäksi artikkelissa kerrotaan 91-vuotiaasta Majasta, joka jonotti evakuointibussiin Odessassa. Hän oli aikoinaan kokenut holokaustin kauheudet.

Juttu julkaistiin Ilta-Sanomien sivuilla suomeksi 10. maaliskuuta ja venäjäksi käännettynä 14. maaliskuuta.

Venäjä on rajoittanut tiedonvälitystä verkossa.

Roskomnadzor on estänyt usean suositun VPN-palvelun toiminnan alueellaan, uutistoimisto AFP kertoi jo viime vuoden syyskuussa.

Viranomaisen mukaan palvelut rikkoivat Venäjän lakia sallimalla pääsyn laittomaan sisältöön verkossa. VPN-palveluiden (virtual private network) käyttäjä voi piilottaa todellisen IP-osoitteensa ja sijaintitietonsa internetissä ja siten kiertää valtiollista sensuuria verkossa.

Venäjä on rajoittanut tiedonvälitystä verkossa yhä voimakkaammin sen jälkeen kun hyökkäys Ukrainaan alkoi. Pääsyä monille uutissivustoille ja sosiaalisen median palveluihin on rajoitettu. Venäjä on estänyt pääsyn esimerkiksi Facebookiin, Twitteriin ja Instagramiin.

Venäjän viimeisiin riippumattomiin medioihin kuulunut sanomalehti Novaja Gazeta on joutunut keskeyttämään julkaisutoimintansa Venäjällä kokonaan.