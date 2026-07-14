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Tiede ja teknologia

14.7.2026 10:28 ・ Päivitetty: 14.7.2026 10:28

Venäjä: Eurooppalaisilla ei ole todisteita kyberiskuistamme

iStock
Kreml vakuuttaa, ettei Eurooppa ole voinut löytää todisteita venäläisten tekemistä kyberiskuista.

Venäjä kiistää EU-maiden ja Britannian maanantaiset syytökset venäläisten Euroopassa tekemistä laajoista kyberhyökkäyksistä. Kremlin mukaan väite on perätön, eikä eurooppalaisilla ole asiasta riittäviä todisteita.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Monet Euroopan maat varoittivat maanantaina, että Venäjä on pyrkinyt iskemään yritysten heikosti suojaamien verkkoreitittimien kautta kriittisiin kohteisiin. EU on henkilöinyt havaitut teot yhdeksään Venäjän valtiolle työskentelevään toimijaan.

Suomessakin suojelupoliisi varoitti asiasta eilen, ja ulkoministeriö kertoo kutsuneensa Venäjän Suomen-suurlähettilään puhutteluun vihamielisten verkkotoimien takia.

SAKSASSA syytöksiin vastannut Venäjän lähetystö sanoi jo eilen pitävänsä väitteitä perättöminä, ja varoittaa EU:ta kiristämästä Venäjän pakotteita tämän takia.

Tiistaina Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi uutistoimistolähteiden mukaan omassa tiedotustilaisuudessaan Moskovassa samaa. Hän muistutti miten EU on ennenkin syyttänyt Venäjää tapahtumista, joihin sillä ei ole osaa eikä arpaa.

– EU:lla ei ole mitään todisteita tästäkään asiasta, Peskov korosti.

Uusista pakotteista ei hänen mielestään ole EU:lle hyötyä, sillä Venäjä on oppinut kiertämään niitä.

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