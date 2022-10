Venäjä iski nyt torille, ainakin seitsemän kuoli – Zelenskyiltä varoitus: Venäjä yrittää saada Valko-Venäjän osallistumaan hyökkäyssotaansa

Venäjän iskussa vilkkaalle torille Avdijivkan kaupungissa Ukrainassa on kuollut ainakin seitsemän ihmistä, kertoo Donetskin alueen kuvernööri Pavlo Kyrylenko .

Hänen mukaansa kahdeksan ihmistä on haavoittunut iskussa, joka tapahtui tänä aamuna. Torilla oli tapahtuma-aikaan paljon ihmisiä, kuvernööri sanoi Telegram-viestipalvelussa.

Venäjä on tällä viikolla kiihdyttänyt iskuja siviilikohteisiin. Iskut on tulkittu kostoksi viikonloppuna Kertshinsalmen siltaa vaurioittaneesta räjähdyksestä.

YK on tuominnut iskut ja varoittanut, että iskut siviilikohteisiin aiheuttavat lisää pakolaisuutta.

VENÄJÄ todennäköisesti hankkii ammuksia ja muita sotatarvikkeita Valko-Venäjän varastotukikohdista, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) raportissaan.