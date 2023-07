Venäjä jatkoi lennokki-iskujaan Kiovaan – ISW: Vilnan huippukokoukseen liittyvä uhkaus

Venäjä on iskenyt lennokeilla Kiovaan toista päivää peräkkäin, Ukrainan armeija sanoi keskiviikkona Guardian-lehden mukaan. Iskut tapahtuivat vain tunteja ennen kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin oli määrä tavata Naton johtajia Vilnan huippukokouksessa.

Ensitietojen mukaan hyökkäyksestä ei aiheutunut henkilövahinkoja tai muita merkittäviä vahinkoja. Kaikki lennokit saatiin Ukrainan armeijan mukaan pysäytettyä ennen kuin ne osuivat kohteisiinsa.

UKRAINA torjui maanantain ja tiistain välisenä yönä lennokki-iskut Kiovaan ja Etelä-Ukrainaan Odessan alueelle. Lennokkihyökkäys Odessaan kohdistui viljalaitoksiin. Alueella on kolme meriterminaalia, jotka ovat tärkeitä Moskovan ja Kiovan välisen, ensi viikon maanantaina umpeutuvan viljan vientisopimuksen kannalta.

Vakavia vahinkoja tai henkilövahinkoja ei havaittu.

Venäjän alkuviikon lennokki-iskut ovat todennäköisesti vastaus Vilnan huippukokoukseen ja Mustanmeren viljasopimukseen liittyvä uhkaus, Yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW) arvioi eilisessä raportissaan.