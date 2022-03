”Venäjä kääntää selkänsä sille arvopohjalle, jota olemme pitäneet yhteisenä” – huoli heräsi Eurooppa neuvoston Suomen valtuuskunnassa

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) on huolissaan seurauksista, joita Venäjän erolla ihmisoikeuksia vaalivasta Euroopan neuvostosta on. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Venäjä kääntää selkänsä sille arvopohjalle, jota olemme pitäneet yhteisenä: ihmisoikeuksille, demokratialle ja oikeusvaltiolle. Venäjän ja Euroopan rajasta tulee raja erilaisten arvopohjien välille, ja mikä surkeinta, tämä raja on Suomen itäraja, Kiljunen sanoo eduskunnan tiedotteessa.

Erityisen pahoillaan Kiljunen on tavallisten venäläisten puolesta, jotka eivät enää voi hakea oikeutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta kokiessaan kotimaassaan oikeuksiaan loukattavan. Strasbourgissa toimivan tuomioistuimen jutuista 23 prosenttia on ollut venäläisten tekemiä valituksia. Suhteessa väkilukuun Venäjä on valitusten määrissä 8. sijalla.

– Tähän asti Venäjä on toimeenpannut oikeuden ratkaisut 95-prosenttisesti, eli venäläiset ovat saaneet oikeusturvaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kautta. Nyt se kanava sulkeutuu, Kiljunen sanoo.

Kiljunen kummeksuu tiedotteessa Venäjän entisen presidentin ja pääministerin Dmitri Medvedevin kommentteja – vihjailuja siitä, että erottuaan Euroopan neuvostosta Venäjä saattaa ottaa kuolemanrangaistuksen käyttöön.

Kiljunen muistuttaa, että ”oikeus elämään on ihmisoikeuksista perustavanlaatuisin, eikä tällaisilla asioilla voida niskoja nakella”.

Hän huomauttaa, että myös YK:n pääsihteeri António Guterres muistutti viimeksi 27. helmikuuta pitämässään puheessa, että kuolemanrangaistus tulisi lakkauttaa välittömästi kaikissa maapallon maissa.

”Euroopan neuvoston ministerikomitea lakkautti Venäjän jäsenyyden neuvostossa keskiviikkona yksimielisesti. Ministerikomitea oli ennen päätöstään pyytänyt asiasta lausuntoa Euroopan neuvoston parlamentaariselta yleiskokoukselta. Myös yleiskokous katsoi yksimielisesti, ettei Venäjän paikka ole järjestössä. Tiistaina ja keskiviikkona uutisoitiin Venäjän itse ilmoittaneen erostaan, mutta ulkoministeri Sergei Lavrovin kirje ei ollut järjestön sääntöjen mukainen muodollinen eroilmoitus”, tiedotteessa taustoitetaan.

Euroopan neuvosto