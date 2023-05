Venäjä: Kaksi korkea-arvoista upseeria kuollut taisteluissa lähellä Bahmutia

Venäjä ilmoitti sunnuntaina kahden korkea-arvoisen sotilaansa kuolemasta. Kummankin sotilasarvo on mediatietojen mukaan eversti, ja he saivat Venäjän mukaan surmansa taisteluissa lähellä Bahmutia, joka on ollut pitkään Itä-Ukrainan taistelujen polttopiste.