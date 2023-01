Venäjä kertoi laajennuksista asevoimissa – Asiantuntija: kyse informaatiovaikuttamisesta

Venäjä on ilmoittanut mittavista muutoksista maan asevoimissa, mutta laajennuksiin vaadittavaa väkeä ja varusteita tulee todennäköisesti olemaan hankala saada, arvioi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedustelukatsauksessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi aiemmin tällä viikolla, että vuosina 2023-2026 asevoimien vahvuutta aiotaan kasvattaa aiemmasta 1,35 miljoonasta 1,5 miljoonaan.

Venäjä aikoo myös vahvistaa asemiaan maan länsiosissa. Se aikoo muun muassa palauttaa vanhat Moskovan ja Leningradin sotilaspiirit.

Britannian puolustusministeriön mukaan Shoigun suunnitelmat viestivät siitä, että Venäjän johto todennäköisesti arvioi sodan uhan jatkuvan monia vuosia Ukrainassa käytävien taistelujen jälkeenkin.

Shoigu on kertonut myös uuden armeijakunnan perustamisesta Karjalaan, lähelle Suomen rajaa.

Ilmoitus sotilaallisen läsnäolon lisäämisestä Suomen läheisyydessä voi liittyä Suomen ja Ruotsin päätökseen hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä, mikä ei ollut Venäjän mieleen.

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu kertoo Helsingin Sanomille, ettei Shoigun ilmoituksella ole toistaiseksi mitään vaikutusta Suomen puolustuksen järjestelyihin. Pesu näkee, että ilmoituksessa on kyse informaatiovaikuttamisesta Suomen ja muun lännen suuntaan. Samalla Venäjä lähettää omalle kansalleen viestin, jolla rakennetaan tuttua mielikuvaa lännen aiheuttamasta uhasta.

SAKSAN uusi puolustusministeri Boris Pistorius (kuvassa) suunnittelee matkaa Ukrainaan. Hän kertoo asiasta saksalaislehti Bild am Sonntagin haastattelussa.

Pistorius sanoo vierailun tapahtuvan pian, ehkä jo seuraavien neljän viikon sisällä. Pistoriuksen matka-aikeista on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Yle ja Helsingin Sanomat.

Ukraina toivoo Saksan lähettävän sen avuksi nykyaikaisia Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja, joiden lähettämisen kanssa Saksa on epäröinyt.

Pistorius: ”Kuva siitä, että on olemassa yhtenäinen koalitio, jonka tiellä Saksa seisoo, on väärä.”

Kysyttäessä Leopardeista Pistorius vastaa Bildille Saksan käyvän tiivistä keskustelua asiasta kansainvälisten kumppaneidensa ja ennen kaikkea Yhdysvaltain kanssa. Hän kertoo myös pyytäneensä omaa ministeriötään tarkistamaan kaiken, jotta mahdollisiin päätöksiin voitaisiin olla hyvin valmistautuneita.

Saksa on saanut tuoreeltaan huomattavaa kritiikkiä, sillä sen on koettu asettuneen Leopard-avun tielle. Useat muut Euroopan maat ovat olleet valmiita lähettämään panssarivaunujaan Ukrainaan, mutta tarvitsevat tähän vaunujen valmistajamaan Saksan luvan.

Perjantaina Pistorius sanoi, että kuva siitä, että on olemassa yhtenäinen koalitio, jonka tiellä Saksa seisoo, on väärä.

Pistorius tapasi perjantaina Yhdysvaltain Ramsteinin sotilastukikohdassa Saksassa Ukrainan ulkoministerin Oleksi Reznikovin. Saksalaisministeri kuvailee Bildille miesten keskinäistä vuoropuhelua intensiiviseksi.

- Oleksi Reznikov on erittäin lähestyttävä, avoin mies, joka tietää tasan tarkkaan, mitä hän haluaa, Pistorius sanoo.

Pistoriukselta kysyttiin Bildin haastattelussa myös, pitääkö hän uuden tehtävänsä myötä puhelimessaan ääniä päällä.

Jo sisäministerinä hänen täytyi omien sanojensa mukaan varmistaa, että tietyt viranomaistahot saavat hänet kiinni myös yöaikaan, mutta kaikille muille puhelin oli äänettömällä. Enää näin ei voi kuitenkaan tehdä.

– Nyt jätän puhelimeni äänelliselle. Puolustusministerinä olen palveluksessa 24 tuntia vuorokaudesta. Ja se on ok. Euroopassa on sota, hän kertoo lehdelle.